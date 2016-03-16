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كيت ميدلتون مع الأميرين وليام وهاري في يوم الكومنولث

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الأربعاء 16-03-2016 01:27

ظهر دوق ودوقة كامبريدج دعمهم للملكة عند وصولهما الى الإحتفال بالتزام الملكة اليزابيث الثانية بخدمة الكومنولث في هذه السنة التي ستحتفل فيها بعيدها الـ90 في كنيسة وستمنستر، هذا الافحتفل الذي يقام في يومأ الاثنين الثاني من شهر مارس/آذار من كل عام والذي تمّ بثّه بشكلٍ مباشر على شاشة BBC.


انضم الأمير وليام William وكيت Kate مع أعضاء آخرين من الأسرة المالكة، بما في ذلك الأمير فيليب Philip، والأمير أندرو Andrew والأمير هاري Harry، الذي سيجري جولة في النيبال في نهاية هذا الاسبوع.


إرتدت الدوقة معطف Erdem رماديّ اللون وقبعة John Boyd ، أما الأميرين فارتديا بدلتين رسميّتين ووقفا إلى جانبها يتبادلون الأحاديث وتعلو على وجوههم الإبتسامات أمام الحشود.


تم الإحتفال بخدمة يوم الكومنولث، أحد أبرز التقاويم الخاصة بالملكة التي تدير تحت عهدتها 53 ولاية وأّمّة والتي ترى في استمراريّة الكومنولث إنجازاً كبيراً وجوهرياً وعظيماً حصل وحدث خلال ولايتها، لذا هي تحرص دائماً على نقل سعادتها هذه وحماسها إلى أحفادها.

صور نادرة للملكة إليزابيث وزوجها في مالطا عام 1950

 

 

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