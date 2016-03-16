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سيلينا غوميز الأكثر متابعة على إنستقرام متفوقة على تايلور سويفت

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الأربعاء 16-03-2016 02:56

كشف موقع E أن سيلينا غوميز Selena Gomez أصبحت المغنية الأكثر متابعة على إنستقرام ووصفها بملكة الإنستقرام حيث وصل عدد متتبعيها الى 69.4 مليون فتفوّقت بذلك على صديقتها الحميمة المغنية تايلور سويفت Taylor Swift بـ 69.2 متابع.


إعترفت غوميز Gomez أنها توصلت الى هذا الإنجاز اللامع على الرغم من منافسة كيم كارداشيان Kim Kardashian التي يتابعها 63.7 مليون متابع، بيونسي Beyoncé بـ63 مليون متابع وحتى أنها تفوّقت على حبيبها السابق جاستن بيبر Justin Bieber بـ 61.6 مليون متابع.

فما هو سرّ نجاح هذه المغنية البالغة من العمر 23 عاماً؟ وهل ستُبقى هذه المنافسة على إنستقرام على صداقة سويفت Swift و غوميز Gomez؟

يذكر أن سيلينا غوميز Selena Gomez قد كشفت أخيراً أنها تتمنى أن يجمعها عملا فنياً بصديقتها تايلور Taylor بما أنها تعتبرها النجمة الأكثر شهرة بتأليف الأغنية وغنائها.

 

لأول مرة Selena Gomez تتحدث عن علاقتها بـ Justin Bieber

 

 

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