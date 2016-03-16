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آمنة نصير لـ"خالد صلاح: لدينا فقهاء تبنوا منهج التبرير كما فعل "اليهود"

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آمنة نصير لـ"خالد صلاح: لدينا فقهاء تبنوا منهج التبرير كما فعل "اليهود" آمنة نصير لـ"خالد صلاح: لدينا فقهاء تبنوا منهج التبرير كما فعل "اليهود"
قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة والعقيدة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن هناك آراء لعدد من الفقهاء، يقولون فيها إن المرأة خلقها الله من ضلع لسيدنا آدم، ولم يخلق الله المرأة من رأسه حتى لا تتكبر عليه وتتفاخر، ولا من عينه حتى لا تشتهى، ولا من أذنه حتى لا تكون فضولية، أو من فمه حتى لا تكون ثرثارة، ولا من قلبه لكى لا تحقد عليه ولا تحسده، وذلك نقلًا عن كتاب "سفر التكوين" من التوراة.

واستطردت آمنة نصير، خلال حوارها مع الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "اليوم السابع"، عبر برنامجه "آخر النهار"، الذى يذاع على فضائية "النهار"،: "إحنا واخدين من التوراة كتير"، فيما رد الكاتب الصحفى خالد صلاح، عليها بقوله:"إحنا هنجدد خطاب دينى إزاى؟ ولماذا لا ننقى ديننا من هذه الأشياء؟ فردت "نصير" قائلة: "زى ما عملوا الفقهاء فى اليهودية، إحنا عندنا فقهاء يبرروا هذا الأمر".


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