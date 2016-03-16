آمنة نصير عن أزمة "الزند": أصبحنا نتصيد الأخطاء وأشعر بالأسف لبيان الأزهر

علقت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة والعقيدة الإسلامية بجامعة الأزهر،على أزمة المستشار أحمد الزند الأخيرة، بقولها "أنا أسفت جدا لهذه الضجة التى أثيرت حول المستشار الزند، وهناك عثرات للسان لا يخلوا منها إلا من عصمه الله، وهناك زلات للقلم، كثير من يقع فيها".

وأوضحت آمنة نصير، خلال حوارها مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" الذى يذاع على فضائية "النهار"،، أن المستشار أحمد الزند "بشر"، وبعدما خرجت منه زلة اللسان عن النبى صلى الله عليه وسلم، استغفر ربه كثيرًا، مستدركة:"لكننا أصبحنا نتصيد لبعضنا البعض ونؤجج بما نتصيد من أخطاء لدرجة أصبحت تحرق كثيرًا من التراحم بين شعب مصر الذى كان يمتاز بالتراحم، لكننا تحولنا إلى جلد بعضنا البعض ليل نهار".

وأعربت أستاذ العقيدة، عن كرهها للشدة التى توجد بيين المصريين فى علاقاتهم، وغياب التراحم الجميل، مضيفهً:"وأنا بأسف لبيان الأزهر وكنت أود أن يكون هناك بيان يهدئ من الناس ويقول إن الإنسان خطاء".

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