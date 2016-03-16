العرابى: البرلمان الأوروبى لم يرفض لقاء نواب مصر.. وإرسال وفد منتصف أبريل

قال محمد العرابى، النائب فى البرلمان والقيادى بائتلاف دعم مصر ، إنه لا صحة لما ذكره أحد النواب بشأن رفض البرلمان الأوروبى استقبال وفد من البرلمان المصرى، مطالبا النواب بتحرى الدقة عند التصريح بموضوعات هامة تخص المجلس.

وأكد القيادي بائتلاف دعم مصر، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أجرى اتصالات برئيس البرلمان الأوروبى وتم الاتفاق على إرسال وفد برلمانى مصرى منتصف إبريل المقبل تزامنا مع انعقاد البرلمان الأوروبى لتوضيح بعض الحقائق الخاصة بمصر.

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