وزير الاقتصاد الأسبق:تخفيض قيمة العملة يساهم فى تراجع عجز الميزان التجارى

قال الدكتور مصطفى السعيد، وزير الأقتصاد الأسبق، إن قرار تخفيض قيمة العملة الوطنية يتم من أجل زيادة القدرة التنافسية للبلد، مضيفاً "أى يؤدى إلى زيادة الصادرات من ناحية، وتراجع الواردات من ناحية أخرى، وهو الأمر الذى يؤدى إلى تراجع العجز فى الميزان التجارى".

وأضاف "السعيد" خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "العاشرة مساءً" المذاع عبر فضائية "دريم"، أن قرار البنك المركزى بتخفيض قيمة الجنيه له آثار تحتاج إلى مراجعة كونه اتخذ ليس لإصلاحات بل لأحداث معينة تتعلق بسوق الصرف أدت إلى "المركزى" لابد له أن يتخذ مثل هذا القرار.

وشدد وزير الاقتصاد الأسبق على أن قرار البنك المركزى سيؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمنتجات التجارية التى تعتمد على استيراد مدخلاتها من الخارج، بالإضافة على أن الأوضاع الحالية فى مصر تقول أن القاعدة الانتاجية ليست قوية.

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