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عضو بالبحوث الإسلامية: شيخ الأزهر نجح فى تصحيح صورة الإسلام بألمانيا

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عضو بالبحوث الإسلامية: شيخ الأزهر نجح فى تصحيح صورة الإسلام بألمانيا عضو بالبحوث الإسلامية: شيخ الأزهر نجح فى تصحيح صورة الإسلام بألمانيا
أكد الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن حديث شيخ الأزهر أمام البرلمان الألمانى استطاع توصيل الرسالة الصحيحة للإسلام، والتى شوهتها الجماعات التكفيرية مثل داعش والقاعدة فى أوروبا.

وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية، لـ"اليوم السابع"، أن كلمة شيخ الأزهر تتضمن المفاهيم المغلوطة عن الإسلام لدى الغرب، خاصة أنه دين مظلوم فى أوروبا، والبعض فى تلك الدول يخلط بين ممارسات داعش والدين الإسلامى.

وأوضح أن الأزهر الشريف هى المؤسسة القادرة على تصحيح صورة الإسلام فى دول الغرب، مؤكدا أهمية تكرار هذه الخطب من قبل شيخ الأزهر وقيادات المؤسسة الأزهرية فى برلمانات دول أوروبا.

كان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عقب على أفعال داعش باسم الإسلام أمام البرلمان الألمانى، قائلا:"إنَّ كل دين من الأديان السَّمَاويَّة لو حُوكِم بما يقترفه بعض أتباعه من جرائم، وقتلن وإبادة، لَمَا سَلِمَ دين من الأديان من تُهمَة العُنف والإِرهاب، ذلك أنَّ الإرهابيين الَّذين يُمارسون جرائمهم باسم الأديان لا يمثلون هذه الأديان، بل هم – فى حقيقة الأمر - خائنون لأمانات الأديان التى يزعمون أنهم يقاتلون من أجلها.


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مصر 365

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