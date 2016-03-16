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"جنايات القاهرة" تستمع اليوم لمرافعة الدفاع فى "رشوة وزارة الزراعة"

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"جنايات القاهرة" تستمع اليوم لمرافعة الدفاع فى "رشوة وزارة الزراعة" "جنايات القاهرة" تستمع اليوم لمرافعة الدفاع فى "رشوة وزارة الزراعة"
تنظر اليوم الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، محاكمة وزير الزراعة السابق صلاح هلال، و3 آخرين في القضية المعروفة إعلاميُا بـ"رشوة وزارة الزراعة"، ومن المقرر أن تستمع المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين الثالث والرابع في القضية.

تعقد محاكمة وزير الزراعة، أمام الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، ومن المقرر أن تشهد الجلسة مرافعة النيابة في القضية.

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