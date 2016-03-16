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مكتبة الإسكندرية تنظم مؤتمرًا دوليًا فى ذكرى رحيل الكاتب السنغالى ليوبولد سنجور

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مكتبة الإسكندرية تنظم مؤتمرًا دوليًا فى ذكرى رحيل الكاتب السنغالى ليوبولد سنجور مكتبة الإسكندرية تنظم مؤتمرًا دوليًا فى ذكرى رحيل الكاتب السنغالى ليوبولد سنجور
ينظم مركز الأنشطة الفرنكوفونية بمكتبة الإسكندرية وجامعة سنجور بالإسكندرية وجامعة جاستون بيرجيه بسان لوى فى السنغال مؤتمرًا دوليًا بعنوان: "سنجور: من حوار الثقافات إلى حضارة الكونية"، يومى 16 و17 مارس 2016، فى المسرح الصغير بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.
>و ذلك فى إطار الاحتفال بشهر الفرنكوفونية، وإحياء للذكرى الخامسة عشرة لرحيل الكاتب والشاعر السنغالى الكبير ليوبولد سيدار سنجور (1906-2001)، الذى كان رئيسا للسنغال فى الفترة بين عامى 1960 و1980.

يضم المؤتمر خمس جلسات، جلسة افتتاحية بالإضافة إلى ثلاث جلسات رئيسية، ثم جلسة ختامية، عبر يومين كاملين من العاشرة صباحا وحتى السابعة مساء. ويتنوع محتوى الجلسات المذكورة بين الثقافى والفكرى والفنى والمسرحى، وسيتم فى نهاية الجلسة الختامية إعلان الفائزين فى مسابقة سنجور التى كان مركز الأنشطة الفرنكوفونية قد أطلقها قبل شهرين، كما سيتم إعلان الفائزين فى مسابقة الإملاء التى ستتم قبل الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.

تشارك فى جلسات المؤتمر كوكبة رفيعة ومتميزة من المتحدثين المصريين والسنغاليين وكذلك من لبنان ومن فرنسا.

يتم المؤتمر بدعم ورعاية: مجلس الفنون فى أونتاريو بكندا، وسفارة كندا فى القاهرة، ومجموعة فنادق بارادايز إن، ومدينة أوتاوا بكندا، ومؤسسة ليوبولود سيدار سنجور بداكار فى السنغال، وقنصلية لبنان بالإسكندرية، وشركة كرياسيون إنفيفو بكندا، وقسم اللغة الفرنسية وآدابها بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، والشبكة الدولية للترويج لفن الخطابة، ومدرسة جيرار بالإسكندرية، وكلية المير دى ديو بالإسكندرية.

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