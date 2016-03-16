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محافظ مطروح يوقع برتوكولين بالإمارات لتطوير مصنع التمور فى سيوة

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محافظ مطروح يوقع برتوكولين بالإمارات لتطوير مصنع التمور فى سيوة محافظ مطروح يوقع برتوكولين بالإمارات لتطوير مصنع التمور فى سيوة
وقع اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، أمس الثلاثاء، بدولة الإمارات مع مؤسسة جائزة آل خليفة الدولية بالإمارات، برتوكولين تعاون الأول لتطوير مصنع التمور المملوك لمحافظة مطروح بواحة سيوة "المتوقف منذ إنشائه قبل 10 سنوات بسبب عيوب فنية"، على أن يتم التطوير بالتعاون مع وزارة الصناعة، والبرتوكول الثانى لإقامة المهرجان الدولى للتمور سنويا بواحة سيوة.

حضر التوقيع على البرتوكولين، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير شئون الرئاسة، وخوسيه داسيلفا مدير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" ومسئولى جائزة خليفة للتمور، وعلاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد بمطروح وشريف مصطفى مدير عام إدارة الاستثمار بمطروح.

وقال البىان الصادر عن محافظة مطروح، أن المحافظ أكد أن هذا التعاون يأتى تأكيداً على عمق العلاقات المصرية الإماراتية، انطلاقا من قناعة الطرفين بالمصالح المشتركة وعلاقات الإخوة.

وأضاف المحافظ، أن توقيع مذكرتى التفاهم يأتى فى إطار استمرار التعاون مع دولة الإمارات العربية الشقيقة، والتى تم التوقيع معها على عدد من مذكرات التفاهم لإقامة مشروعات استثمارية وتنموية إماراتية على أرض مطروح خلال مؤتمر مطروح الاقتصادى الدولى الأول الذى عقد خلال شهر أكتوبر الماضى.

وأشار المحافظ إلى أنه من المقرر بناء على البرتوكول، رعاية دولة الإمارات الشـقيقة ممثلة فى جائزة خليفة الدولية لنخل التمور لمهرجان التمور الدولى بواحة سيوة، على أن يقام سنويا على أرض المحافظة، مع استعداد محافظة مطروح الدائم لدعم مثل هذه المهرجانات التى تعنى بالتمور، باعتبارها ثروة قومية يجب أن يحُسن استغلالها، مع تعظيم الفائدة الاقتصادية منها لدفع عجلة التنمية الاقتصادية بالواحة، مع التوسع فى زراعته لتعمير الصحراء كزراعة مستديمة وتحسين السلالات لقدرتها على التكيف مع مناخ المناطق الصحراوية.

وأوضح محافظ مطروح، أن الجانب الإماراتى طبقاً للبرتوكول سيتولى إعادة تأهيل وتشغيل مصنع التمور بسيوة بكامل طاقته بالطرق العلمية والتقنيات الحديثة، من خلال الخبرة الإماراتية الشهيرة فى هذا المجال، خاصة أن المصنع متوقف منذ إنشائه قبل 10 سنوات لوجود عيوب فنية به، مما يعد إهدار للمال العام.


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