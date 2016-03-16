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تحرير 1288 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

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تحرير 1288 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية تحرير 1288 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية
نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة المرور حملة مرورية وامنية تنفيذاً لتوجيهات اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية بضرورة عودة الانضباط المرورى للشارع الإسماعلاوى.

وتمكنت الحملة التى رأسها العميد محمد عامر مدير ادارة المرور من تحرير وضبط 1288 مخالفة مرورية متنوعة، شملت 512 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125"، و132 مخالفة إزالة ملصقات، و118 مخالفة انتظار خاطئ، و8 حجز سيارة، و185 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و76 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، و55 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، و105 مخالفة تجاوز السرعة "رادار"، و43 مخالفة سحب رخص لعدم الصلاحية الفنية، وسحب 54 رخص لمخالفة البيئة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 23 دراجة نارية بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم، وتحرير 16 مخالفة انتهاء رخصة تسير دراجة نارية، و14 مخالفة انتهاء رخصة قيادة دراجة نارية، و74مخالفة عدم ارتداء خوذة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

تحرير 1255 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية
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