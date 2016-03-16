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تقرير #ليلة_الأبطال - النني أساسيا أمام برشلونة

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تقرير #ليلة_الأبطال - النني أساسيا أمام برشلونة تقرير #ليلة_الأبطال - النني أساسيا أمام برشلونة

توقعت معظم صحف إنجلترا أن يشارك محمد النني لاعب وسط أرسنال بشكل أساسي في مباراة فريقه ضد برشلونة بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

ويحل أرسنال ضيفا على برشلونة بملعب كامب نو في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال بعد الخسارة على ملعبه 2-0 في الذهاب.

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النني شارك لمدة 68 دقيقة في مباراة واتفورد بكأس إنجلترا يوم الأحد وأهدر فرصتين مؤكدين.

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ووضعت معظم الصحف النني في التشكيل المتوقع للمباراة بجوار الفرنسي فرانسيس كوكلين في منتصف الملعب.

سيضطر لاعب المقاولون العرب السابق لمواجهة نجوم بحجم أندرياس إنيستا وليونيل ميسي ونيمار ولويس سواريز في الخطوط الأمامية للبلوجرانا.

وكان أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال قد صرح قبل أيام أن النني أصبح جاهزا لقيادة خط وسط أرسنال، خاصة مع غياب العديد من اللاعبين بمنتصف ملعب المدفعجية.

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فيديو اليوم السابع

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