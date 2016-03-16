ضبط محل عطارة يبيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالجيزة

تمكنت مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة من ضبط محل للعطارة غير مرخص لبيعه مستحضرات تجميل مجهولة المصدر و حرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لشرطة التموين والتجارة الداخلية، تفيد بقيام صاحب محل غير مرخص للعطارة والأعشاب بحيازة وتجميع كميات كبيرة من مستحضرات التجميل والتركيبات والوصفات العلاجية وغير المسجلة بوزارة الصحة وذات الأثر البالغ على الصحة العامة.

وقامت اليوم مجموعة عمل من ضباط الإدارة وبمداهمة المتحرى عنه، وأسفرت عن ضبط صاحب المحل و 2409 عبوة " صبغة شعر ، بودرة تفتيح، ماسك" مستحضرات تجميل بدون بيانات، وتم تحرير المحضر اللازم تجاه الواقعة.

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