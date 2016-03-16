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المغرب يعتزم خفض بعثة الأمم المتحدة بالصحراء الغربية بعد تعليقات كى مون

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المغرب يعتزم خفض بعثة الأمم المتحدة بالصحراء الغربية بعد تعليقات كى مون المغرب يعتزم خفض بعثة الأمم المتحدة بالصحراء الغربية بعد تعليقات كى مون

> قالت وكالة المغرب العربى للأنباء أمس الثلاثاء إن المغرب يعتزم تخفيض عدد العاملين ببعثة الامم المتحدة فى الصحراء الغربية ويدرس الإنسحاب من بعثات المنظمة الدولية لحفظ السلام فى أنحاء العالم بعد تعليقات "غير مقبولة" من الأمين العام بان كى مون بشأن منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها.

وجاء البيان بعد أن إجتمع بان مع وزير خارجية المغرب للتعبير عن غضبه من تصريحات للحكومة المغربية ومظاهرة فى الرباط قال إنها كانت هجوما شخصيا عليه فى أعقاب تعليقاته بشان الصحراء الغربية.

وإتهمت الرباط بان الأسبوع الماضى بأنه لم يعد محايدا فى صراع الصحراء الغربية قائلة إنه استخدم كلمة "احتلال" ليصف وجود المغرب فى المنطقة التى يدور نزاع حولها منذ عام 1975 .
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