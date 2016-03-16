ولي ولي العهد: خادم الحرمين حريص على تنمية قدرات القوات المسلحة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية -حفظه الله- على مواصلة دعم وتعزيز خطط تحديث وتنمية قدرات القوات المسلحة في مختلف قطاعاتها للوصول بها إلى جاهزية قتالية عالية لتتمكن من أداء واجبها الوطني بكل كفاءة واقتدار.

انضمام دفعة جديدة من الطيارين للقوات الجوية بعد إتمام تأهيلهم العلمي والعملي

وأعلن سموه خلال رعايته صباح أمس حفل تخريج الدفعة التاسعة والثمانين من طلبة كلية الملك فيصل الجوية بمقر الكلية بالرياض عن انضمام دفعة جديدة من الطيارين السعوديين للقوات الجوية الملكية السعودية، بعد إتمامهم التأهيل العلمي والعملي وفق مناهج دراسية مكثفة وتدريب مستمر متطور على أحدث المقاتلات.

اللواء القرني: الخريجون مؤهلون عسكرياً وأكاديمياً وتدربوا على طائرات بيلاتوس (T21)

وكان في استقبال سمو ولي ولي العهد فور وصوله لمقر الحفل، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان وقائد القوات الجوية المكلف اللواء طيار ركن محمد العتيبي وقائد كلية الملك فيصل الجوية اللواء طيار ركن عبدالله القرني.

ثم عزف السلام الملكي.

عقب ذلك بدأ الحفل الخطابي بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى قائد الكلية كلمة أكد في مقدمتها استيفاء الطلبة الخريجين متطلبات التأهيل العسكري والأكاديمي من خلال التدريب المتواصل والمستمر في الميادين ومقاعد الدراسة، مهنئاً الطلبة على تخرجهم، سائلاً الله تعالى لهم التوفيق في القواعد الجوية التي سيعملون بها.

وبين قائد الكلية أن الطلبة تم تدريبهم على طائرات بيلاتوس (T21) التي انضمت لطائرات التدريب الأخرى في الكلية، مشيراً إلى أن من بين الطلبة الخريجين طالبين من دولة قطر الشقيقة.

بعد ذلك ألقيت كلمة الخريجين ألقاها نيابة عنهم الطالب الخريج نايف العليان عبر فيها عن سرورهم برعاية سمو ولي ولي العهد لحفل تخرجهم، وتوجههم إلى ميادين العمل، مشيرا إلى أنهم تعلموا وتدربوا في الكلية وفق أحدث وسائل التدريب والتعليم المتطورة، داعين الله أن يديم على وطننا أمنه واستقراره وأن يحفظ قيادته. عقب ذلك أدى الطلبة العرض العسكري للكلية.

إثر ذلك جرى تسليم راية الكلية، بعدها أدى الخريجون القسم، ثم أعلنت النتائج، وسلم سمو ولي ولي العهد الجوائز للطلبة المتفوقين في الدورة التاسعة والثمانين.

بعد ذلك تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة، ثم قلد الخريجون بعضهم بعضاً رتبهم الجديدة.

عقب ذلك شاهد سمو ولي ولي العهد والحضور عرضا جويا لطائرات التدريب بالكلية أظهر خلالها الطيارون السعوديون إتقانهم بفضل الله لعدة تشكيلات جوية، إلى جانب القدرة على المناورة ما يجسد الكفاءة العالية في التدريب.

وفي ختام الحفل عزف السلام الملكي، ثم التقطت الصور التذكارية لسمو ولي ولي العهد مع الطلبة الخريجين.

حضر الحفل صاحب السمو الأمير محمد بن عبدالله بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن خالد، وصاحب السمو الأمير فيصل بن تركي بن فهد، وصاحب السمو الأمير سلطان بن فيصل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز بن فهد، وصاحب السمو الأمير فهد بن محمد بن عبدالله، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن خالد، وأصحاب المعالي الوزراء وكبار مسؤولي وزارة الدفاع وقادة أفرع القوات المسلحة وكبار قادة وضباط القوات المسلحة والملحقون العسكريون لدى المملكة، وأولياء أمور الطلبة الخريجين.