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الملك سلمان: «رعد الشمال» عمل لخدمة الإسلام والمسلمين

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الملك سلمان: «رعد الشمال» عمل لخدمة الإسلام والمسلمين الملك سلمان: «رعد الشمال» عمل لخدمة الإسلام والمسلمين

    استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مكتبه بقصر اليمامة امس، رئيس البرلمان العراقي الدكتور سليم بن عبدالله الجبوري. وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون البرلماني بين البلدين الشقيقين.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومعالي رئيس مجلس الشورى.

إلى ذلك قال خادم الحرمين إن تمرين «رعد الشمال» عمل لخدمة الإسلام والمسلمين، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه -حفظه الله - من فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان.

على صعيد متصل قال الدكتور سليم الجبوري رئيس البرلمان العراقي إن العراق يسعى لتمتين العلاقة والتواصل وبناء الثقة مع دول المنطقة، ولم يعد له الرغبة بالبقاء خارج المنظومة العربية، فاتحين بذلك مصافحة عربية من خلال المملكة العربية التي تعد بوابة لتلك المطالب كما وصفها.

وأضاف في حديث ل "الرياض" أن العراق لن يستطيع أن يمضي بمفرده في مواجهة مشاكله إلا بمعونة أشقائه ووقوفهم بجانب العراق.

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