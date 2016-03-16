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محافظ الدقهلية يوقف 6 موظفين بينهم 4 مديرى جمعيات زراعية

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محافظ الدقهلية يوقف 6 موظفين بينهم 4 مديرى جمعيات زراعية محافظ الدقهلية يوقف 6 موظفين بينهم 4 مديرى جمعيات زراعية
اصدر حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، القرار رقم 267 لسنة 2016 بإيقاف 6 موظفين بينهم 4 مدراء لجمعيات زراعية، لمدة 3 شهور أو لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة والإدارية أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر، لتورطهم فى قضايا فساد.

وأوقف المحافظ كل من يوسف محمد إسماعيل إسماعيل، مدير الجمعية الزراعية بناحية السماحية الكبرى، وعطية نجيب عبد العزيز مدير الجمعية الزراعية بناحية بسنديلة، وجمال السعيد فرحات مدير الجمعية الزراعية بناحية المعصرة، وعاطف سالم حسن سالم مدير الجمعية الزراعية بناحية العريض، ومحمد السيد محمد الترزى رئيس قسم حماية الأراضى بالإدارة الزراعية ببلقاس، وحمدى شعبان المرسى مدير الإدارة الزراعية ببلقاس.


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