أسرة تستعيد طفلها بعد 6 سنوات من اختطافه على يد متسوله بالمحلة

نجحت أسرة بالمحلة الكبرى فى الغربية، فى استعادة طفلها بعد مرور 6 سنوات على اختفائه بعد أن اختطفته سيدة أثناء قضاء أسرته فترة إجازة بمصيف رأس البر فى 2010 وهربت به إلى مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية للتسول به، وتم ضبطها واستعادة الطفل.

ونجح أحد أبناء مدينة الزقازيق فى التعرف على الطفل بعد أن شاهد سيدة تعتدى عليه بالضرب فأبلغ الشرطة وألقت القبض على المتهمة التى اعترفت باختطافه، وحُرِّرَ محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة التى قررت تسليم الطفل لأسرته. فيما أكد حلمى إبراهيم سركيس، أنه سيتوجه غدًا لنيابة الزقازيق لاستلام حفيده الذى تغيب منذ 6 سنوات.

كان والد الطفل عمرو حلمى إبراهيم سركيس من مدينة المحلة الكبرى، قد حرر محضرا باختفاء نجله منذ 6 سنوات، وظلت الأسره تبحث عن طفلها طوال تلك المدة وفشلت فى العثور عليه، وتوجه منذ أيام والد الطفل للدكتور محمد خليفة عضو مجلس النواب عن بندر المحلة للتدخل لدى المسئولين للبحث عن نجله وتدخل النائب لدى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية لتقديم بلاغ باختفاء الطفل، ووجه مدير الأمن بتوزيع نشرات بأوصاف الطفل فى جميع المراكز والأقسام بالتنسيق مع مديريات الأمن فى باقى المحافظات.

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