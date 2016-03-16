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محافظ الفيوم يشهد عرضاً فنياً بقصر الثقافة بمناسبة العيد القومى للمحافظة

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محافظ الفيوم يشهد عرضاً فنياً بقصر الثقافة بمناسبة العيد القومى للمحافظة محافظ الفيوم يشهد عرضاً فنياً بقصر الثقافة بمناسبة العيد القومى للمحافظة
شهد المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم أمس الثلاثاء الحفل الفنى الذى أقيم بقصر الثقافة بمدينة الفيوم، بمناسبة العيد القومى للمحافظة، بحضوراللواء خالد جبرتى سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد حسن حمودة السكرتير العام المساعد، والسيد إبراهيم موسى رئيس مركز ومدينة الفيوم، ولفيف من القيادات التنفيذية وأهالى ومواطنى الفيوم.

وبدأ الاحتفال بالسلام الجمهورى، ثم قدمت فرقة الموسيقى العربية عروضاً عزفت خلالها مجموعة من الأناشيد الوطنية وقدمت فقرات غنائية متنوعة نالت استحسان الحضور فى أجواء من السعادة الغامرة، وعلى هامش الاحتفال تفقد محافظ الفيوم ومرافقوه المعرض الفنى للرسومات من أعمال رواد قصر ثقافة الفيوم والمبدعين فى مجال فن الرسم.

وأشاد محافظ الفيوم بالعروض التى تم تقديمها خلال الاحتفال، معرباً عن أمله فى أن تنعم مصرنا الغالية نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يجعل أيام المصريين كلها أعياداً وأفراحاً.


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