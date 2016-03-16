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كلية التربية تفوز بمعظم جوائز مهرجان جامعة قناة السويس لسباق الطرق

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كلية التربية تفوز بمعظم جوائز مهرجان جامعة قناة السويس لسباق الطرق كلية التربية تفوز بمعظم جوائز مهرجان جامعة قناة السويس لسباق الطرق
فازت كلية التربية بجامعة قناة السويس بمعظم جوائز مهرجان سباق الطرق، والذى نظمته الإدارة العامة للرعاية الشباب بالجامعة، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، وبحضور اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، واللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، والدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سامى هاشم نائب رئيس الجامعة السابق وعضو البرلمان، وأشرف على المهرجان فاتن السيد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وعادل القاضى مدير إدارة النشاط الرياضى بالجامعة، بمشاركة 180 طالب وطالب من جميع كليات الجامعة.

وأكدت فاتن السيد أنه قد شارك فى السباق 45 طالبة و135 طالب من 13 كلية بالجامعة، وتنافس الطلاب على اجتياز مسافة 2 كيلو متر، وفاز من الطلاب سالم محمد سالم بالمركز الأول، ومحمود السيد علوان بالمركز الثانى، ومحمود عبد المحسن بالمركز الثالث، أما من الطالبات ففازت كلاً من أية محمود محمود بالمركز الأول وإسراء محمد فتحى بالمركز الثانى، وياسمين على محمود المركز الثالث.

وأضاف عادل القاضى مدير إدارة النشاط الرياضى أن كأس رئيس الجامعة والمركز الأول فازت به كلية التربية، وكأس نائب رئيس الجامعة والمركز الثانى فازت به كلية التجارة، وكأس الاتحاد والمركز الثالث فازت به كلية الزراعة، بالإضافة إلى جوائز مالية وعينية للطلاب الفائزين بالمراكز الأولى،
>وقام بتوزيع الجوائز الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب.

جوائز مهرجان سباق الطرق (1)

جوائز مهرجان سباق الطرق (2)

جوائز مهرجان سباق الطرق (3)


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