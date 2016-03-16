محافظ الدقهلية يوجه بإعداد تقرير شامل عن بالوعات الصرف الصحى خلال 72 ساعة

كلف محافظ الدقهلية حسام الدين إمام، اللواء أحمد الديب السكرتير العام المساعد للمحافظة بإعداد تقرير شامل عن وضع بالوعات الصرف بنطاق المراكز التسعة خلال 72 ساعة.

ووجه المحافظ السكرتير المساعد، أن يتضمن التقرير عدد البلاعات وأماكنها ومدى ملائمتها وضمانها لسلامة المواطنين، وعدم تعرضهم لمخاطر السقوط فيها، وتصنيفها لبيان مدى حاجة البعض منها للإصلاح والصيانة.

وأشار المحافظ إلى ضرورة أن يتم إعداد هذا التقرير بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن فى المراكز التسعة، مؤكداً أنه لن يقبل تحت أى مبرر وجود أخطاء فى هذه المنظومة.

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