محافظ الدقهلية يحيل 10موظفين بالجمعية الزراعية بمنية النصر للتحقيق

قرر حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، إحالة التقرير الخاص بفحص أعمال الجمعية التعاونية الزراعية بناحية برمبال مركز منية النصر إلى الشئون القانونية، لثبوت مخالفات وتبديد عهدة بمخازن الجمعية، والتحقيق مع (10) من المسئولين بالجمعية وإدارة التعاون الزراعى بمركز منية النصر للإهمال فى متابعة الأعمال الخاصة بمخزن الجمعية وإحالة كافة المستندات والأوراق إلى النيابة لإعمال شئونها واستبعاد مدير إدارة التعاون الزراعى بمنية النصر من العمل.

كما قرر المحافظ وفق بيان أصدرته المحافظة اليوم، تكليف كبير أخصائيين بالإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى بالدقهلية بأعمال مدير إدارة التعاون الزراعى بمنية النصر بصفة مؤقتة لحين الإعلان عن شغل الوظيفة.

وأشار المحافظ إلى أن الإيقاف عن العمل يعنى منع الموظف من دخول المؤسسة، وتلك مسئولية رئيس الوحدة، كما أكد على أنه خلال 24 ساعة يتم إخلاء طرف المبعدين والموقوفين عن العمل، موضحاً أن الإحالة إلى النيابة العامة لمن يتقاعس عن تنفيذ قرارات الإزالة أو غيرها أو حوله شبهة فساد ومحذراً بأن عدم تطبيق القرارات يصل إلى العزل من الوظيفة، وأن إجراءات الندب والإعارة والنقل لها قواعد تنظمها، مؤكداً أننا جميعاً فريق وهدفنا واحد، مشدداً على ضرورة تعظيم الأداء من جانب رؤساء الممراكز والمدن ومحاربة الفساد، وأنه لا يسكت عن فاسد ومن يسكت فهو شريك فى الفساد.

كما أصدر المحافظ تعليمات لرؤساء المراكز والوحدات والأحياء والمدن بعمل تقارير ميدانية فور تلاحظ مشكلة أو تقصير والعرض عليه فى اليوم ذاته لاتخاذ اللازم، مشيراً إلى أنه لا يقبل تحت أى مبرر تعطيل العمل وأن مكتبه مفتوح على الدوام لعرض ومناقشة أى موضوعات.

كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات بمتابعة تراخيص الأكشاك لضمان عدم التلاعب بها أو تغيير معالمها ومواصفاتها لضمان تحقيق العدالة، مشدداً على مدير مديرية الطرق "ممنوع عمل مخالفات للأكشاك المرخصة"، كما تم تكليف رئيس مدينة طلخا بتنفيذ قرار إزالة اليوم وعرض تقرير مصور بالتنفيذ، وكذلك أمر بتشكيل لجنة من الشئون القانونية ورئيس مركز المنصورة، لبحث التعديات على مقابر العيسوى والعرض خلال 24 ساعة.

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