بالصور.. مدير أمن الغربية يتفقد قسم الانقاذ النهرى بزفتى

تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، يرافقه اللواء أيمن سيف النصر رئيس مدينة زفتى، واللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية، والعميد إبراهيم خليل مأمور مركز زفتى، قسم الإنقاذ النهرى بالمدينة للوقوف على مدى استعداده لمواجهة أى ظرف طارئ.

كما عاين مدير أمن الغربية، ورئيس مدينه زفتى أرض فضاء خاصة بمجلس المدينة تصلح لإنشاء قسم للمسطحات المائية عليها مستقبلا، للحفاظ علي نهر النيل

ووجه مدير أمن الغربية، الضابط والأفراد بضرورة اليقظة والتعامل بكل حزم مع أى خروج على القانون أوتعد على مجري نهر النيل أو تلوث للمياه، مع إتخاذ كافة الإجراءات لحماية القوات من أى اعتداءات واحترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.

مدير أمن الغربية يتفقد الأعمال الإنشائية بالمجمع الشرطى فى سبرباى بطنطا

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