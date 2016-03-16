المزراعون بسوهاج : إرتفاع سعر الأسمدة إلى 200 جنيها للشيكارة و50 جنية لصفيحة السولار

أشتكى عدد من المزراعين بمحافظة سوهاج تضررهم من إرتفاع أسعار الأسمدة التى بدأت بــ 175 جنيها وأنتهت عند 200 جنيه بالسوق السوداء بالرغم من أنها تصرف من الجمعية الزراعية لأصحاب الحيازات بمبلغ 100 جنيها .

ولم تقتصر شكوى المزراعين عند السماد فقط بل أنها وصلت إلى السولار حيث أن صفيحة السولار بمحطة الوقود تباع بمبلغ 37 جنيها بينما فى السوق السوداء ما بين 50 إلى 60 جنيها .

وطالب المزراعين بسوهاج سرعة تدخل الحكومة لحل الأزمة ووفتح منافذ لبيع الأسمدة بنفس الأسعار التى يتم البيع بها فى الجمعيات الزراعية وتخصص تلك المنافذ لصغار المزارعين الذين لا يملكون حيازات زراعية وناشدوا المسئولين أيضا تخصص حصص ثابته لهم داخل محطات الوقود من السولار وعدم تركهم فريسه للسوق السوداء .

بينما أوضح أحد المهندسين الزراعين أن حل أزمة السماد بسوهاج من السهل حلها إذا قامت الحكومة بإنشاء مصنع للأسمدة بالمحافظة سوفر هذا المصنع فرص عمل بالإضافة إلى أن إنتاجه سيوفر إحتياجات المزراعين ليس على مستوى سوهاج فقط بل على مستوى الصعيد .

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