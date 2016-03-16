دراجة المرور في المعرض الخليجي

شهد معرض المرور الخليجي المصاحب لفعاليات أسبوع المرور الخليجي في العاصمة الرياض عرض دراجة مرورية، والتي بدأت إدارة المرور في الرياض استخدامها لفك الاختناقات المرورية في الطرق الرئيسية والمحورية والشريانية ومباشرة الحوادث في الطرقات ذات الكثافة العالية في أعداد السيارات.