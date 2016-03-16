وفد صيني يطلع على مراحل تصنيع كسوة الكعبة

زار نائب المدير التنفيذي بالقنصلية العامة لجمهورية الصين سابقاً موسى ماشان بين والوفد المرافق له مصنع كسوة الكعبة المشرفة وكان في استقباله مدير المصنع د. محمد باجودة.

وقد اطلع الوفد على مراحل صناعة الكسوة والأقسام التي يضمها وشاهد خلال الزيارة الإمكانات التي زود بها المصنع من معدات وآليات وأجهزة حديثة متطورة في الحياكة والنسيج والصباغة، وما تجده صناعة كسوة الكعبة من عظيم العناية والاهتمام من القيادة الرشيدة -رعاها الله- بمتابعة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس ونائبه لشؤون المسجد الحرام الشيخ د. محمد الخزيم لتقديم أفضل الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما.

وفي نهاية الزيارة عبر المستشار عن إعجابه وتقديره بما شاهده من اهتمام وعناية ورعاية وبما يُوفّر لمصنع كسوة الكعبة المشرفة من إمكانات وما يلزم من دقة في الصناعة والتطور الكبير في خدمة الحرمين الشريفين بما يمكن الحجاج والمعتمرين والزوار من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.