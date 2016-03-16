أمانة جدة تدشن نظام نزع الملكيات الشامل

جدة - سعد بن عبدالله

دشن د. هاني أبوراس أمين محافظة جدة نظام نزع الملكيات الشامل والذي يعتبر من أحدث الأنظمة الإلكترونية المتطورة في مجال نظم المعلومات الجغرافية.

ويأتي تطوير هذا النظام الجغرافي ليتواكب مع التوسع في نطاق المشروعات التطويرية والحضرية القائمة والمستقبلية، وذلك لضمان تقديم الخدمات من قبل الأمانة للمواطنين المتأثرين بالمشروعات عبر رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة وذلك من خلال أتمتة جميع إجراءات المعاملات وفق معايير مهنية عالية الجودة ويساهم في توفير الجهد والفترة الزمنية للإنجاز، وليكون نظاماً مؤسسياً شاملاً يمكن الاستناد إليه كمرجعية لأسس تثمين الأراضي على مستوى محافظة جدة. وأوضح د. عبداللطيف الحارثي وكيل الأمين للتعمير أن نظام نزع الملكيات الشامل تم إنجازه بالتحول نحو الخدمات الإلكترونية تسهيلاً للإجراءات وتوفير أفضل الخدمات للمستفيدين، مضيفاً بأن هذا النظام يسهل الإجراءات بين الإدارات المعنية بوكالة المشروعات و وكالة التعمير ووكالة بلديات المحافظات ووكالة الأعمال المساندة وغيرها من الإدارات المختلفة ذات العلاقة والمكاتب الهندسية، وكذلك قام بعملية الربط مع الجهات الحكومية المختلفة ذات العلاقة مثل وزارة الداخلية ووزارة التجارة وإصدار الخطاب الموجه إلى كل من كتابة عدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية. وقال الحارثي إنه سوف يسهم في انجاز أعمالهم بكل يسر وسهولة مع تقليص الفترات الزمنية المتوقعة لإنجاز المعاملات إلى ما يقرب من 90% من الوقت المستغرق السابق وذلك في بيئة عمل متطورة ومثالية، حيث يشمل النظام أتمتة كاملة لجميع إجراءات معاملات نزع الملكيات بدءاً بخطوات تحليل ودراسة البعد الجغرافي للموقع الخاص بالمشروع، مروراً بإجراءات تحديد العقارات الواقعة ضمن الحيز الجغرافي للمشروع وانتهاءً بإتمام جميع إجراءات معاملات نزع الملكية للمواطنين وتيسير إنجاز معاملاتهم.