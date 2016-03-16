سفارة المملكة في بغداد تنقل جثمان مختار إلى المدينة

أنهت سفارة المملكة في بغداد إجراءات نقل جثمان المواطن عبدالله محمود مختار، والذي تم تنفيذ حكم الإعدام به في سجن الناصرية في العراق.

وغادر الجثمان بغداد وسيصل إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، صباح اليوم الأربعاء.

يذكر أن مختار تم إعدامه ولم يتم تبليغ سفارة المملكة لدى بغداد إلى بعد خمسة أيام من تنفيذ حكم الإعدام، وتم القبض عليها عام 1429ه في العراق، وتمت محاكمته لمدة 15 عاماً بتهمة الإرهاب بعد ذلك تم رفع الحكم إلى الإعدام، وهو متزوج ولديه ولد وبنت وتم نقلهم منذ سنوات عن طريق الأردن إلى المدينة المنورة برفقة والدتهم.