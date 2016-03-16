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الأهلي: لم نطلب مواجهة ريكرياتيفو بجماهير

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الأهلي: لم نطلب مواجهة ريكرياتيفو بجماهير الأهلي: لم نطلب مواجهة ريكرياتيفو بجماهير

أكد شمس المدير التنفيذي بالنادي الأهلي أنه لم تتم مخاطبة الجهات الأمنية لإقامة مباراة ريكرياتيفو ليبولو بحضور الجماهير.

ويلتقي الفريقان يوم السبت المقبل في ملعب برج العرب بالاسكندرية، وتعادلا ذهابا بدون أهداف في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وأشار شمس إلى لوائح دوري أبطال إفريقيا تلزم بحضور الجماهير اعتبارا من دور الثمانية، لذا لم تتم مخاطبة الجهات الأمنية.

وأضاف عبر قناة الحياة 2:"الفريق الأنجولي يصل إلى القاهرة اليوم الأربعاء، ويتحرك إلى ملعب المباراة بالأوتوبيس، وليس الطائرة".

واختتم"اللائحة تنص على ان التنقل بالطائرة عندما تزيد المسافة عن 200 كيلومتر، بينما المسافة بين القاهرة وبرج العرب 180 كيلومتر".

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