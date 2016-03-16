محمد غنيم : الوزراء لا يجيدون التواصل مع الجمهور وليس لديهم خلفية سياسية

اكد الدكتور محمد غنيم، عضو المجلس الاستشارى العلمى لرئاسة الجمهورية، أن وزراء الحكومة الحالية لا يمتلكون الخلفية السياسية التى تحتاجها مصر فى المرحلة الحالية.

وقال غنيم لـ"اليوم السابع"، :" للأسف الوزراء تكنوقراط ..جايين من شركات أو من مكاتب ، ومعندهمش خلفية سياسية وليس لديهم القدرة على الخطاب أو التواصل مع الجمهور ".

وأوضح أن المشهد الحالى به صعوبة فى ايجاد الوزراء أصحاب الخلفية السياسية قائلا :" الأحزاب ضعيفة ومبعثرة والحياة الحزبية تآكلت من سنة 54.. لكن هناك أمثلة تصلح مثل فاروق العقدة وطارق حجى وجودة عبد الخالق ".

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