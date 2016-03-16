تقرير #ليلة_الأبطال - كومباني ورحلة من الإصابات في موسم كارثي

بدأ فينسينت كومباني قلب دفاع مانشستر سيتي هذا الموسم وعينه على استعاده مستواه القوي بعد موسم سابق مخيب تخلله بعض الغيابات بسبب الإصابات حرمته من 11 مباراة طوال الموسم.

بداية موسم كومباني وسيتي كانت مميزة بخمسة انتصارات متتالية بشباك نظيفة وعودة القائد البلجيكي لمستواه الكبير، لكن كل ذلك انتهى مع تعرض اللاعب لإصابة في الدقيقة 75 من مباراة الفريق السماوي مع يوفنتوس في افتتاح مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

كومباني ودع الملعب مصابا والنتيجة تشير لتقدم سيتي بهدف نظيف وفور خروجه نجح يوفنتوس في العودة بالنتيجة وإلحاق الهزيمة الأولى بمانشستر سيتي في الموسم مع اهتزاز شباكهم للمرة الأولى أيضا.

وأبعدت تلك الإصابة كومباني لأربعة مباريات زادت لخمسة لعدم رغبة بيلجريني المدير الفني لسيتي بالتضحية بلاعبه العائد من الإصابة ولكن ذلك لم يشفع له فبعد خمس مباريات فقط تعرض كومباني لإصابة أخرى في السمانة.

وهذه المرة أبتعد كومباني لسبع مباريات عن سيتي وعندما عاد للمشاركة في 26 ديسمبر لم يطل به الوقت في الملعب فحل بديلا في الدقيقة 62 وخرج منتكسا في الدقيقة 71.

وطالت مدة غياب كومباني الثالثة لتصل إلى 12 مباراة عاد بعدها للمشاركة في خمس مباريات متتالية ولكن الحنين إلى الإصابات عاد إليه ليخرج مصابا في الدقيقة السابعة من مواجهة سيتي ودينامو كييف في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولم يلعب كومباني سوى 18 مباراة من أصل 46 مباراة لمانشستر سيتي هذا الموسم 24 من المباريات ال28 التي غاب عنها كانت بسبب الإصابة والأربعة المتبقيين كانوا لرغبة المدرب بيلجريني إما في إراحته أو في عدم الإستعجال بالدفع به.

إصابة كومباني وانتكاساته المتكررة مع تعرض العديد من لاعبي سيتي كزاباليتا، سمير نصري، دافيد سيلفا، أجويرو، بوني ومنجالا للإصابات الكثيرة هذا الموسم يظهر وجود ضعف وسوء تعامل من الجهاز الطبي بقيادة الإسباني خوسية كابيلو رودريجيز مع لاعبي السماوي.

ويتحمل فابيو كابيللو وحيدا المسؤولية كاملة لتكرار إصابات كومباني وابتعاد أحد الركائز الأساسية المهمة للفريق عن الملاعب لفترات طويلة مما تسبب بشكل كبير في ابتعاد سيتي عن المنافسة على الدوري في موسم قد يكتفي فيه الفريق بلقب كأس الرابطة الإنجليزية.