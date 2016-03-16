ليلة_الأبطال بالفيديو - سيتي يتأهل إلى ربع النهائي لأول مرة.. ويخسر لاعبين أمام دينامو كييف

تأهل مانشستر سيتي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا رغم التعادل السلبي في إياب دور الـ16 أمام دينامو كييف الأوكراني يوم الثلاثاء.

واستفاد سيتي بفوزه خارج ملعبه 3-1 ليكون خامس الفرق التي تأهلت لربع النهائي مع ريال مدريد وبنفيكا وباريس سان جيرمان وفلوفسبرج. وهو ما يتحقق لأول مرة في تاريخه.

خسارة سيتي الوحيدة كانت في فقدانه ثنائي قلب دفاعه للإصابة فينسنت كومباني ونيكولاس أوتاميندي. (شاهد إصابة كومباني)

وتعرض الثنائي لإصابتين مفاجأتين في الدقيقتين الخامسة والـ24 على الترتيب واشترك إيلاكيم مانجالا وديميكيليس.

وتقام قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 18 مارس الجاري.

وضمنت كرة القدم الانجليزية التواجد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بتأهل مانشستر سيتي.

وكان مانشستر يونايتد قد ودع البطولة في مرحلة المجموعات ولحق به تشيلسي الأسبوع الماضي على يد باريس سان جيرمان ويبدو أن مشوار أرسنال اقترب من نهايته في البطولة بعدما خسر لقاء الذهاب في الدور نفسه على أرضه أمام حامل اللقب برشلونة بثنائية نظيفة.

وهذه هي المباراة الثانية على التوالي التي يفشل فيها مان سيتي في هز شباك منافسه بعدما سقط في فخ التعادل السلبي السبت الماضي أمام نوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي.

ربما اللقطة التالية توضح ما وصل إليه سيتي خلال المباراة..

وشهد الشوط الاول استحواذا متبادلا للفريقين مع أفضلية نسبية لأصحاب الأرض، ولكن دون خطورة حقيقية على المرميين باستثناء كرة رأسية أبعدها حارس مان سيتي جو هارت في الدقيقة 34.

وسيطر مان سيتي بشكل كامل على مجريات اللعب في بداية الشوط الثاني ولكنه لم يترجم استحواذه إلى فرص حقيقة أمام مرمى دينامو، حتى الدقيقة 61 عندما استقبل خيسوس نافاس تمريرة من يايا توريه داخل المنطقة ليسددها زاحفة ولكنها ارتطمت بالقائم. (شاهدها)

ورد دينامو بعدها بدقيقة بهجمة مرتدة حين اخترق اندري يارمولينكو من الجهة اليمنى ورواغ الدفاع على حدود المنطقة ولكنه سددها ضعيفة في يد الحارس هارت.

وفي الدقيقة 73 تلقى توريه تمريره عرضية أمام خط المنطقة ليسددها قوية ولكن في منتصف المرمى ليمسك بها الحارس ألكسندر شوفكوفسكي بسهولة.

وتركز اللعب في الدقائق المتبقية في وسط الملعب لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.