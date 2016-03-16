ليلة_الأبطال - لويس إنريكي: لن نتراخى أمام أرسنال

(إفي): أكد المدير الفني لبرشلونة لويس إنريكي أن مباراة فريقه أمام أرسنال على ملعب كامب نو في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا ليست عادية "حتى يستريح" رغم الفوز ذهابا بثنائية نظيفة.

وشدد مدرب البرسا في مؤتمر صحفي عشية اللقاء أن فريقه سيخرج من أجل الفوز بالمباراة وحجز مقعده في ربع نهائي التشامبيونز ليج.

وقال "ليست مباراة عادية حتى يستريح الفرد. علينا تقديم مباراة جادة وأن نكون أفضل من أرسنال عبر اللعب".

وتوقع لويس إنريكي أن تكون المباراة "صعبة" وأن يعتمد الفريق اللندني على الضغط في الأمام و"النقل السريع" للكرة.

ومع ذلك أكد أن طريقة لعب فريقه "لن تتغير" عما كانت عليه في لقاء الذهاب.

وقال: "من أجل اجتياز المراحل الاقصائية في دوري الابطال، يتعين عليك تقديم مبارتين كبيرتين. ليس لدي أدنى شك في أن ذلك سيحدث يوم الأربعاء".

وبسؤاله حول استمرار أرسين فينجر لفترة طويلة في قيادة أرسنال، وعما إذا كان يرى نفسه مستمرا في قيادة برشلونة خلال العقدين القادمين، قال "اعتقد أن في الفترة الحديثة، لم يستمر شخص 20 عاما في قيادة برشلونة"، موضحا أنه يؤمن بضرورة تجديد عقد المدرب كل ستة أشهر، حتى يتمكن من الرحيل إن لم تسير الأمور على نحو جيد.

بيد أنه أكد أنه "يستمتع" في جميع الاحوال حاليا بتواجده في برشلونة، ولكنه أوضح أن ذلك الاستمتاع "نسبي" بسبب كثرة المبارايات التي يتعين التحضير لها طوال الموسم.

وفي الرمق الأخير من الموسم والحاسم في التتويج بالألقاب، أكد المدير الفني للبرسا لدى سؤاله عن الحالة البدنية للاعبيه أنها أفضل من الموسم الماضي، وقال "العبء على الفريق أقل من الموسم الماضي".