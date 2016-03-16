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محافظ شمال سيناء عن القطاع الصحى بالمحافظة: "أطباء تحت خط النار"

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محافظ شمال سيناء عن القطاع الصحى بالمحافظة: "أطباء تحت خط النار" محافظ شمال سيناء عن القطاع الصحى بالمحافظة: "أطباء تحت خط النار"
قال اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، إن القطاع الصحى بالمحافظة يؤدى دوره على أكمل وجه، مشدداً على أن الأطباء والممرضين والإداريين والمسعفين على قدر كبير من المسئولية ويستوعبون الفترة التى تمر بها البلاد، تحديدا سيناء ويعملون تحت خط النار بكفاءة عالية.

وأضاف "حرحور"، خلال لقاء له ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، أنه توجد بعض الثغرات فى قطاع الصحة تتمثل فى نقص الأطباء بتخصصات حرجة، وتابع:" نعمل على تغطية هذه الثغرات بعقد بروتوكولات مع جامعة قناة السويس".

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