حظك اليوم وتوقعات الأبراج ليوم الأربعاء 16 مارس 2016

حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 16 /3/2016

>برج الأسد على الصعيد المهني:

>

على الصعيد العاطفي:

>

برج الأسد على الصعيد الصحي:

>

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>

برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 16/3 /2016

>الجدى على الصعيد المهني:

>

على الصعيد العاطفى:

>

برج الجدى على الصعيد الصحي:

>

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجدى:

>

برج الجوزاء حظك اليوم الأربعاء 16/3 /2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهني:

>

الجوزاء على الصعيد العاطفى:

>

الجوزاء على الصعيد الصحى:

>

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء :

>

حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 16 /3/2016

>برج الحمل على الصعيد المهني:

>

على الصعيد العاطفي:

>

برج الحمل على الصعيد الصحي:

>

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>

برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 16\3\2016

>برج السرطان على الصعيد المهنى:

>

السرطان على الصعيد العاطفى:

>

السرطان على الصعيد الصحى:

>

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>

برج العقرب حظك اليوم الأربعاء 16\3\2016

>برج العقرب على الصعيد المهنى:

>

العقرب على الصعيد العاطفى:

>

العقرب على الصعيد الصحى:

>

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>

حظك اليوم برج الثور الأربعاء 16 /3/2016

>برج الثور على الصعيد المهني:

>

على الصعيد العاطفي:

>

برج الثور على الصعيد الصحي:

>

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 16 /3/2016

>برج الدلو على الصعيد المهني:

>

على الصعيد العاطفي:

>

برج الدلو على الصعيد الصحي:

>

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 16 /3/2016

>برج القوس على الصعيد المهني:

>

على الصعيد العاطفي:

>

برج القوس على الصعيد الصحي:

>

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>

حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 16 /3/2016

>برج الميزان على الصعيد المهني:

>

على الصعيد العاطفي:

>

برج الميزان على الصعيد الصحي:

>

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>

حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 16 /3/2016

>برج العذراء على الصعيد المهني:

>

على الصعيد العاطفي:

>

برج العذراء على الصعيد الصحي:

>

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>

تشعر اليوم كما لو أن لديك قوة خارقة، حيث تتمكن من إنجاز كل الواجبات والمشاريع المعلقة ومع كل انجاز جديد ترتفع معنوياتك وتجد نفسك مشحونا بالطاقة الكافية لإنجاز المزيد وتحفيز فريقك أيضًا وتشجيعه على الإنجاز. وعلى عكس كل يوم آخر لا تنزعج من محاولات زملائك للتهرب من المسئولية وتحاول أن تكون لبقًا وتعرض خدماتك عليهم.واحد من الذين كنت ترتبط بهم بشكل وثيق من قبل تكتشف أن علاقتك به مجرد وهم، ستعانى من هذه الصدمة لوقت أطول من المعتاد وقد تضطر لتفويت فرص أخرى فى الحياة من أجل استمرار العلاقة ولكنك فى النهاية تخسرها بشكل كامل.لديك قوة ذهنية لا تصدقها وهى مزية يجب أن تحافظ عليها وتستثمرها بشكل جيد وتعززها من خلال تناول الطعام الذى يساعد فى زيادة التركيز وصفاء الذهن. حاول أن تحصل على قدر كافى من الراحة رغم حماسك الشديد لأن تجاهلك لاحتياجات جسدك قد يسبب مشكلة كبيرة فيما بعد.تحصد الكثير من الإعجاب والتصفيق اليوم والمديح، وهو شيء إيجابى ينعكس بشكل جيد على معنوياتك وطاقتك لكن الجانب السلبى له هو أنك ستحصد الكثير من الحسد أيضًا وستجد نفسك مستهدفًا من قبل الكثير من المنافسين، كن حذرًا ولا تغتر بنفسك.الفترة الحالية غير مناسبة على الإطلاق للتفكير فى الراحة أو ترديد أعذار، فالصراع حالياً على أشده فى العمل، من أجل الحفاظ على الريادة، ربما تكون مشاعر الكسل المسيطرة عليك هذه الفترة من الأسباب التى ستجعلك تبدو متخاذلاً، وتضيع جهودك التى بذلتها فى الفترة الماضية، تخلص من طاقتك السلبية وحافظ على البقاء فى منصبك.حالتك العاطفية غير مستقرة، تريد التعبير عن مشاعرك لشريك حياتك لكن الأمور غير مستقرة، تشعر بإهمال من جانب الحبيب وتعتقد أن هذه الأفعال مقصودة، لكن لا تصدر أحكاماً مسبقة و تحدث معه فربما تكون لديه بعض المشكلات التى تمنعه عن مبادلتك نفس الشعور، والاهتمام الذى تطلبه.الأوضاع الصحية غير مستقرة، والحاجة إلى الاستجمام تعيقك عن التركيز فى أدائك المهنى، وبذل مجهود أكثر كما كنت، تحاول أن تركز طاقتك فى شيء واحد، لكن الأمور لن تساعدك على ذلك، مارس الرياضة واذهب إلى الأماكن التى تفضلها.يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يعيش فترة صعبة نوعاً ما فى حياته، خاصة أن الأوضاع فى العمل مشتعلة والجميع يبحث عن فرصة للظهور واغتنام قدر أكبر من جهود المكتسبة من أشخاص آخرين، وعن الصعيد العاطفى حاول أن تتعامل مع المور بعقلانية أكثر قبل أن تطلق أحكام خاطئة على شريك حياتك.الدخول فى تفاصيل حياة بعض الشخصيات لن يفيدك، أنت من الشخصيات التى تملك قدر كبير من الفضول، وتحاول معرفة تفاصيل دقيقة عن الغرباء، بالرغم من كتمانك الشديد على تفاصيل حياتك خاصة من الناحية العملية، تحتاج إلى التركيز أكثر من ذلك فى شأنك الخاص، وأترك المشكلات بين الزملاء غير المقربين.لا يمكن أن تعيش بأكثر من رأى مع شريك حياتك، خاصة إن كانت المواقف لا تتغير والأحداث ثابتة، الخوف من الروتين فى القرارت أفضل من تعددها وخسارة قدر كبير من ثقة الأشخاص المقربين فيك، لا تتخيل أن الأمور ستسير كلها وفقاً لرغبتك وآرائك، فربما يحدث ما لا يحمد عقباه.أبحث عن نوع الطعام الذى تريده، لتعرف من أين تأتيك المتاعب والمشكلات الصحية، أنت من محبى تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات، لذلك تعانى من مشكلات كثيرة مثل عثر الهضم، و زيادة الكوليسترول، وألام بالمعدة، حاول أن توازن بين كمية وجباتك المفضلة وأنواعها.يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء،أن يعيش فترة روتينية فى حياته، لكنها لم تخلُ من بعض التغيرات مثل آرائه، لأن التفاصيل تؤثر كثيراً على حياة مولود الجوزاء، الذى يتظاهر دائماً إنه لا يريد أن يعرفها على عكس تصرفاته التى توضح رغبته فى معرفة تفاصيل الأمور وبواطنها.اليوم هو يوم الحظ بالنسبة لك فى ما يتعلق بالأمور المالية، تستطيع أن تحقق مكاسب مالية كبيرة، وتسترد خلال اليوم بعض أموالك لدى الآخرين التى كنت أوشكت على فقدان الأمل بها، كما تتمتع بحظ كبير فى تنفيذ الخطط المالية وأى اختبار اليوم على الصعيد المهنى سيسفر عن نتائج جيدة.أنت معرض للكثير من الصدمات العاطفية فى الفترة المقبلة، حاول أن تعيد تقييم مشاعرك قبل اتخاذ أى قرار منفعل وحاول أن تتجنب الحكم الانفعالى على أى علاقة مهما كانت عابرة أو سطحية بالنسبة لك حتى تستعيد توازنك العاطفى من جديد.على الرغم من عدم وجود أى سبب قوى للحزن إلا أنك تعانى بدايات اكتئاب سيتفاقم لو لم تتصدى له من البداية وتنخرط فى الكثير من الأنشطة الاجتماعية المحببة بالنسبة لك، احترس من العزلة وتذكر أن الحل الأكيد لكل المشاكل العاطفية والنفسية هو ألا تكون وحيدًا، وامنح نفسك بعض التدليل فكر مثلاً فى الحصول على تدليك لأن هذا يعزز مشاعرك الإيجابية ويعزز من حالتك الصحية.تحقق بسهولة بعض الأحلام التى لم تتوقع أن تتحقق الآن، وهذا يجعلك أكثر انفتاحا على الفرص التى كنت تتجنبها ويجعلك أقل تمسكًا بمنطقة أمانك وراحتك. المجازفة جيدة فحاول أن تستفيد من هذه الشجاعة التى تتمتع بها هذه الأيام لكن احترس من أن تتحول شجاعتك إلى تهور.على الرغم من أنك تعمل بكامل طاقتك منذ أيام ماضية، فإن تراكمات سلبية عنك تركزت فى عقل مديرك وزملاؤك فى العمل، لا تحاول الدمج بين عملين فهذا سيجعلك مشتتًا لا تقوى على التركيز فى الاثنين، عمل واحد سيفيدك كثيرًا، ستتحسن الأمور لكن عليك بالصبر قليلا.قد تشعر قليلا بخيبة أمل فى هذا الوقت، لقد تم التعارف على كثيرمن الجنس الآخر، لا يمكن أن تعثر على فتى أحلامك بالمواصفات الدقيقة التى وضعتها له فى مخيلتك، لذا عليك أن تعيش فى الواقع أفضل، حاول أن تقنع أسرتك فى المنزل أنك ليس ضد فكرة الارتباط، من حولك يشعر بالقلق على مستقبلك العاطفى.تتمتع بيوم ممتاز فصحتك على ما يرام اليوم والمشاكل التنفسية قلت حدتها، فقط كل ما عليك أن لا تتناول الأطعمة السريعة فهى تضر بصحتك ورشاقتك كثيرًا، لا تحاول العدوة إلى التدخين مرة أخرى اليوم، فليس هناك مبرر يدفعك للضرر بصحتك.مزاجك المتقلب سيجعل الكثير من المشاكل تقف فى طريقك اليوم، أنت تنجذب إلى كل ما هو قديم، لذا عليك أن تذهب إلى مكان يبيع أشياء قديمة حاول أن تعيش يومًا خارج إطار التكنولوجيا، التخطيط للفترة القادمة سيجعلك ناجحًا، لا تجعل أحد يسعد بفشلك.كن منفتحا جدا ورحب بفرص السفر التى ستأتيك من خلال عملك، هذه ضمن الفرص القليلة التى ستجعلك تجمع عدد من الأموال للمستقبل، لا تكن أنانيًا فى العمل وتحاول العمل وحدك، العمل الجماعى قد يقودك لنجاحات كثيرة أنت لم تتوقعها، لذا حاول أن تعتاد على المشاركة فى العمل.لا تسمح بوجود الدراما والحزن فى علاقتك بشريكك، تجنب كل ما يثير ازعاج شريكك فهو يمر بظروف صعبة تجعله لا يقوى على تحمل أى حزن فى علاقتكما، كن محايدًا فى تعاملاتك ولا تنحاز لطرف على حساب آخر، استمع إلى نصائح شريكك بجدية فهو يرى ما لم تستطع أن تراه أنت فى نفسك.سوف تدرك أن العافية هى مسألة العقل أكثر من الجسم، سوف تبدأ فى اتخاذ الخطوة الأولى لتخفيف الضغط والتوتر التى تراكم فى عقلك وهذا سوف يساعد على تحسين موقفك، فضلا عن تحسين صحتك البدنية، الاستماع إلى أشرطة تحفيزية أو الاسترخاء سيجلب لك النفع كثيرًا، مشاكل الجلد مثل حب الشباب خفيفة يمكن أن تزعجك اليوم.مواقف تحدث لك اليوم تجعلك تفكر بعملية بعيدًا عن العاطفة، حاول التمييز بين العلاقات الشخصية وعلاقات المصالح، فهناك فارق كبير بينهم، احترس ممن حولك كثيرًا.تحتاج إلى الثقة فى قدراتك أكثر من ذلك، فليس من المحاولة الأولى ينبغى عليك أن تيأس، حاول أكثر من مرة، ودق على كل الأبواب لتحصل على الوظيفة المناسبة لك، وحتى يحدث ذلك استمر فى وظيفتك، فهى أفضل من اللاشىء، وتذكر دوماً أن الحياة تحتاج إلى مزيد من الإصرار والمثابرة والمعافرة، فلا شيى سيأتى إليك على طبق من الذهب، فقط ثق بقدرتك على النجاح.يجب عليك التحدث مع شريك حياتك ومواجهته مادمت لا تشعر معه بالأمان، ولكن تجاهلك لهذه المشاعر والأحاسيس يفاقمها، لذلك كل ما عليك أن تواجه حتى تستطيع دحض هذه الأوهام، وينبغى عليك إدراك أن الجريمة أحياناً تكمن فى الصمت، تحدث حتى تستريح.تناولك للطعام باستمرار، وطوال الوقت عندما تشعر بالضيق، سيؤدى ذلك إلى زيادة وزنك بشكل لا يمكنك تحمله، لذلك عليك اتباع نظام غذائى جيد، وإلزام نفسك به، كما عليك أن تتحدث مع بعض أصدقائك اللذين يعانون من نفس المشكلة، حتى تشجعوا بعضكم على الالتزام.تقلب مزاجك يكلفك الكثير، فيحعلك تتنصل من الكثير من المسؤوليات التى يتوجب عليك فعلها، وهذا ليس فى صالحك، عليك أن تحاول التغلب عليه، والالتزام بما وعدت به الأخرين.من المحتمل أن تتلقى بعض النصائح المهنية القيمة اليوم من شخص قريب منك وإذا استمعت إليها يمكن أن يكون لذلك تأثيرًا إيجابيًا على مستقبلك. تحتاج إلى التحقق فى الأشياء المحيطة بك وتنظر إلى ما وراء البريق الخاطف وتنظر بجدية إلى الإيجابيات والسلبيات الحقيقية للاتجاه الذى تتبناه على الصعيد المهني.احترس من أعصابك المتوترة التى تهدد علاقتك بشخص قريب منك، مثل شريك حياتك أو أحد أفراد أسرتك. حاول أن تشرح لشريك حياتك الوضع وأن عصبيتك تسيطر عليك هذه الأيام وتطلب منه أن يتجاهل بعض الانفعالات المبالغة منك، وحاول أيضًا ان ترتدى اللون الأزرق لعله يجعلك أهدأ ويسيطر على أعصابك.عليك العناية بعقلك بشكل مكثف أكثر من جسدك، فكما يجب أن تكون لائق بدنيًا من المهم أن تسترخى وتمنح عقلك بعض الأنشطة الترفيهية التى تحرره من التوتر الذى سرعان ما سيؤثر سلبًا على حالتك الصحية.بعض القضايا المتعلقة بالمهنة ستجد لها حلاً مناسبًا اليوم، لكن احترس من التصرف بعدوانية إزاء الآخرين، وهناك بعض القضايا العالقة على الصعيد الشخصى تحتاج لاهتمامك خاصة بعد أن تتخلص من هموم العمل.اليوم مثالى لبدء مشروع تجارى جديد، كنت فكرت فى هذا الموضوع من قبل ولكنك أجلت الفكرة، حان الوقت الآن لتنفيذ ذلك، خاصة أن هناك العديد من الفرص الجديدة التى تطرق بابك وكلها تقريبًا يمكن أن تكون حقيقية.إذا لم تمنح بعض المشاكل العاطفية الوقت للتسوية ستتراكم وتتحول مشكلة كبيرة جدًا، وتصبح الأمور أكثر تعقيدًا ولن يمكنك حلها، لذا من المستحسن أن تتحدث وجها لوجه مع شريكك وبحلول نهاية اليوم قد تجد نفسك أصبحت مرتاحًا أكثر فى علاقتك به.صحتك البدنية جيدة جدًا ولكن حالتك النفسية ليست كذلك خاصة أنك تعرض نفسك لإجهاد ذهنى متصاعد فى الآونة الأخيرة وأنت بحاجة ماسة للبحث عن حل وتغيير بعض الدينامييات على الجبهة المهنية، خلاف ذلك يجب أن تنتبه لأن الإجهاد المتراكم لديه تأثير كبير على صحتك حاول أن تحصل على بعض الاسترخاء.مزاجك يلعب دورًا كبيرًا فى يومك وهذا قد يجعلك تتورط فى بعض النفقات غير المخطط لها وغير الضرورية فحاول أن تكون أكثر حذرًا بشأن المال اليوميجب عليك أن تحدد نقاط قوتك ونقاط ضعفك، حتى لا يقلل أحد منك، إن كنت تعرف نفسك جيداً، لن يؤثر فيك أبداً رأى زملاءك فى العمل بك، فالكثيرون لا يكون لديهم طموح كبير، لكن يعرفون أنفسهم جيداً فيصلون بذلك إلى أعلى المراتب، فلا تضيع قدراتك ومهاراتك هباءً.كونك شخص عصبى، لا يعنى أن تصل بعصبيتك للحد الذى يجعلك تخسر شريك حياتك، لذلك كل ما يمكنك فعله أثناء هذا الغضب أن تحاول السيطرة عليه بصورة أكبر من ذلك، وإن أخطأت عليك أن تعتذر، فالاعتذار من شيم الرجال.الأرق مشكلة كبيرة إن لم تعرف أسبابها، وتعالجها، فيؤثر ذلك بالسلب على حياتك بشكل كبير، وعلى صحتك بصورة أكبر، عليك ممارسة الرياضة فهذا من شأنه أن يقلل من الأرق لديك، كما أنه عليك التوجه فوراً لطبيب مادامت المشكلة مستمرة معك.إن كانت الأيام الماضية عصيبة عليك، فهذا يعنى أن الفرج قد اقترب، فالقاعدة تقول أن العسر يتبعه يسر، فتفائل، واعلم أنك عل قدر تفاءلك، على قدر الفرج.مواليد برج العذراء غير قادرين على العمل بدون تلقى مساعدة من الأخرين ، طوال الوقت يحاولون الأعتماد على من حولهم ليس لشعورهم بالضعف ولكنهم يرون هذه الطريقة الفعالة لاختصار الوقت ، يقولون دائما كلمات كبيرة لا تعبر عن المواقف التى يقعون فيها وهذا مايجعل كلامهم ليس محل تقدير فى كثير من الأمورالعذراء من الأبراج التى لا تؤمن بالحب فهم دائما يصتدمون مع الحبيب ويرون أنهم قادرين على العيش بدون حب ، النساء لا تجعل الحب يتمكن منها والرجال يكون القرار للعقل لا للقلب فهم أشخاص تحمل قلبها على يدها طوال الوقت.تحاول طوال الوقت أن تكون بصحية جيدة ، تخاف على نفسك من انتقال العدوى تتبع تعليمات الأطباء كاملة ولكنك تتناسى بعض الأمور البسيطة التى تجعلك تعانى طوال الوقت ، قد تكون تعانى من وسواس فى بعض الأمور مثل النظافة أو الأمان حاول أن تعرض نفسك على طبيب مختص هذا سيكون افضل لحياتك فى الفترة القادمة .فى الأيام القادمة تتوقع لك الأبراج أن تكون قادر على ممارسة الكثير من الأعمال بدون مساعدة أنت من الأشخاص التى تميل إلى الحلول السهلة عوضا عن المثابرة والصبر حاول أن تتخلص من العيوب الصغيرة التى تجعل الناس لا تحب التعامل معك عن قرب.