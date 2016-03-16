حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 16 /3/2016

برج الأسد على الصعيد المهني:

> تشعر اليوم كما لو أن لديك قوة خارقة، حيث تتمكن من إنجاز كل الواجبات والمشاريع المعلقة ومع كل انجاز جديد ترتفع معنوياتك وتجد نفسك مشحونا بالطاقة الكافية لإنجاز المزيد وتحفيز فريقك أيضًا وتشجيعه على الإنجاز. وعلى عكس كل يوم آخر لا تنزعج من محاولات زملائك للتهرب من المسئولية وتحاول أن تكون لبقًا وتعرض خدماتك عليهم. على الصعيد العاطفي:

> واحد من الذين كنت ترتبط بهم بشكل وثيق من قبل تكتشف أن علاقتك به مجرد وهم، ستعانى من هذه الصدمة لوقت أطول من المعتاد وقد تضطر لتفويت فرص أخرى فى الحياة من أجل استمرار العلاقة ولكنك فى النهاية تخسرها بشكل كامل. برج الأسد على الصعيد الصحي:

> لديك قوة ذهنية لا تصدقها وهى مزية يجب أن تحافظ عليها وتستثمرها بشكل جيد وتعززها من خلال تناول الطعام الذى يساعد فى زيادة التركيز وصفاء الذهن. حاول أن تحصل على قدر كافى من الراحة رغم حماسك الشديد لأن تجاهلك لاحتياجات جسدك قد يسبب مشكلة كبيرة فيما بعد. توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>تحصد الكثير من الإعجاب والتصفيق اليوم والمديح، وهو شيء إيجابى ينعكس بشكل جيد على معنوياتك وطاقتك لكن الجانب السلبى له هو أنك ستحصد الكثير من الحسد أيضًا وستجد نفسك مستهدفًا من قبل الكثير من المنافسين، كن حذرًا ولا تغتر بنفسك.

شبكةعيونالإخبارية

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