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حظك اليوم برج الثور الأربعاء 16 /3/2016

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حظك اليوم برج الثور الأربعاء 16 /3/2016 حظك اليوم برج الثور الأربعاء 16 /3/2016

برج الثور على الصعيد المهني:
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تحتاج إلى الثقة فى قدراتك أكثر من ذلك، فليس من المحاولة الأولى ينبغى عليك أن تيأس، حاول أكثر من مرة، ودق على كل الأبواب لتحصل على الوظيفة المناسبة لك، وحتى يحدث ذلك استمر فى وظيفتك، فهى أفضل من اللاشىء، وتذكر دوماً أن الحياة تحتاج إلى مزيد من الإصرار والمثابرة والمعافرة، فلا شيى سيأتى إليك على طبق من الذهب، فقط ثق بقدرتك على النجاح.

على الصعيد العاطفي:
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يجب عليك التحدث مع شريك حياتك ومواجهته مادمت لا تشعر معه بالأمان، ولكن تجاهلك لهذه المشاعر والأحاسيس يفاقمها، لذلك كل ما عليك أن تواجه حتى تستطيع دحض هذه الأوهام، وينبغى عليك إدراك أن الجريمة أحياناً تكمن فى الصمت، تحدث حتى تستريح.

برج الثور على الصعيد الصحي:
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تناولك للطعام باستمرار، وطوال الوقت عندما تشعر بالضيق، سيؤدى ذلك إلى زيادة وزنك بشكل لا يمكنك تحمله، لذلك عليك اتباع نظام غذائى جيد، وإلزام نفسك به، كما عليك أن تتحدث مع بعض أصدقائك اللذين يعانون من نفس المشكلة، حتى تشجعوا بعضكم على الالتزام.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:
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تقلب مزاجك يكلفك الكثير، فيحعلك تتنصل من الكثير من المسؤوليات التى يتوجب عليك فعلها، وهذا ليس فى صالحك، عليك أن تحاول التغلب عليه، والالتزام بما وعدت به الأخرين.

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مصر 365

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