برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 16/3 /2016

الجدى على الصعيد المهني:

> الفترة الحالية غير مناسبة على الإطلاق للتفكير فى الراحة أو ترديد أعذار، فالصراع حالياً على أشده فى العمل، من أجل الحفاظ على الريادة، ربما تكون مشاعر الكسل المسيطرة عليك هذه الفترة من الأسباب التى ستجعلك تبدو متخاذلاً، وتضيع جهودك التى بذلتها فى الفترة الماضية، تخلص من طاقتك السلبية وحافظ على البقاء فى منصبك. على الصعيد العاطفى:

> حالتك العاطفية غير مستقرة، تريد التعبير عن مشاعرك لشريك حياتك لكن الأمور غير مستقرة، تشعر بإهمال من جانب الحبيب وتعتقد أن هذه الأفعال مقصودة، لكن لا تصدر أحكاماً مسبقة و تحدث معه فربما تكون لديه بعض المشكلات التى تمنعه عن مبادلتك نفس الشعور، والاهتمام الذى تطلبه. برج الجدى على الصعيد الصحي:

> الأوضاع الصحية غير مستقرة، والحاجة إلى الاستجمام تعيقك عن التركيز فى أدائك المهنى، وبذل مجهود أكثر كما كنت، تحاول أن تركز طاقتك فى شيء واحد، لكن الأمور لن تساعدك على ذلك، مارس الرياضة واذهب إلى الأماكن التى تفضلها. توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجدى:

> يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يعيش فترة صعبة نوعاً ما فى حياته، خاصة أن الأوضاع فى العمل مشتعلة والجميع يبحث عن فرصة للظهور واغتنام قدر أكبر من جهود المكتسبة من أشخاص آخرين، وعن الصعيد العاطفى حاول أن تتعامل مع المور بعقلانية أكثر قبل أن تطلق أحكام خاطئة على شريك حياتك.

شبكةعيونالإخبارية

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