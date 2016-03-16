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برج الجوزاء حظك اليوم الأربعاء 16/3 /2016

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برج الجوزاء حظك اليوم الأربعاء 16/3 /2016 برج الجوزاء حظك اليوم الأربعاء 16/3 /2016

على الصعيد المهني:
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الدخول فى تفاصيل حياة بعض الشخصيات لن يفيدك، أنت من الشخصيات التى تملك قدر كبير من الفضول، وتحاول معرفة تفاصيل دقيقة عن الغرباء، بالرغم من كتمانك الشديد على تفاصيل حياتك خاصة من الناحية العملية، تحتاج إلى التركيز أكثر من ذلك فى شأنك الخاص، وأترك المشكلات بين الزملاء غير المقربين.

الجوزاء على الصعيد العاطفى:
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لا يمكن أن تعيش بأكثر من رأى مع شريك حياتك، خاصة إن كانت المواقف لا تتغير والأحداث ثابتة، الخوف من الروتين فى القرارت أفضل من تعددها وخسارة قدر كبير من ثقة الأشخاص المقربين فيك، لا تتخيل أن الأمور ستسير كلها وفقاً لرغبتك وآرائك، فربما يحدث ما لا يحمد عقباه.

الجوزاء على الصعيد الصحى:
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أبحث عن نوع الطعام الذى تريده، لتعرف من أين تأتيك المتاعب والمشكلات الصحية، أنت من محبى تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات، لذلك تعانى من مشكلات كثيرة مثل عثر الهضم، و زيادة الكوليسترول، وألام بالمعدة، حاول أن توازن بين كمية وجباتك المفضلة وأنواعها.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء :
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يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء،أن يعيش فترة روتينية فى حياته، لكنها لم تخلُ من بعض التغيرات مثل آرائه، لأن التفاصيل تؤثر كثيراً على حياة مولود الجوزاء، الذى يتظاهر دائماً إنه لا يريد أن يعرفها على عكس تصرفاته التى توضح رغبته فى معرفة تفاصيل الأمور وبواطنها.

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مصر 365

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