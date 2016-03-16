حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 16 /3/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:

> اليوم هو يوم الحظ بالنسبة لك فى ما يتعلق بالأمور المالية، تستطيع أن تحقق مكاسب مالية كبيرة، وتسترد خلال اليوم بعض أموالك لدى الآخرين التى كنت أوشكت على فقدان الأمل بها، كما تتمتع بحظ كبير فى تنفيذ الخطط المالية وأى اختبار اليوم على الصعيد المهنى سيسفر عن نتائج جيدة. على الصعيد العاطفي:

> أنت معرض للكثير من الصدمات العاطفية فى الفترة المقبلة، حاول أن تعيد تقييم مشاعرك قبل اتخاذ أى قرار منفعل وحاول أن تتجنب الحكم الانفعالى على أى علاقة مهما كانت عابرة أو سطحية بالنسبة لك حتى تستعيد توازنك العاطفى من جديد. برج الحمل على الصعيد الصحي:

> على الرغم من عدم وجود أى سبب قوى للحزن إلا أنك تعانى بدايات اكتئاب سيتفاقم لو لم تتصدى له من البداية وتنخرط فى الكثير من الأنشطة الاجتماعية المحببة بالنسبة لك، احترس من العزلة وتذكر أن الحل الأكيد لكل المشاكل العاطفية والنفسية هو ألا تكون وحيدًا، وامنح نفسك بعض التدليل فكر مثلاً فى الحصول على تدليك لأن هذا يعزز مشاعرك الإيجابية ويعزز من حالتك الصحية. توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

> تحقق بسهولة بعض الأحلام التى لم تتوقع أن تتحقق الآن، وهذا يجعلك أكثر انفتاحا على الفرص التى كنت تتجنبها ويجعلك أقل تمسكًا بمنطقة أمانك وراحتك. المجازفة جيدة فحاول أن تستفيد من هذه الشجاعة التى تتمتع بها هذه الأيام لكن احترس من أن تتحول شجاعتك إلى تهور.

شبكةعيونالإخبارية

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