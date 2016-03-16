حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 16 /3/2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الدلو على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

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من المحتمل أن تتلقى بعض النصائح المهنية القيمة اليوم من شخص قريب منك وإذا استمعت إليها يمكن أن يكون لذلك تأثيرًا إيجابيًا على مستقبلك. تحتاج إلى التحقق فى الأشياء المحيطة بك وتنظر إلى ما وراء البريق الخاطف وتنظر بجدية إلى الإيجابيات والسلبيات الحقيقية للاتجاه الذى تتبناه على الصعيد المهني.احترس من أعصابك المتوترة التى تهدد علاقتك بشخص قريب منك، مثل شريك حياتك أو أحد أفراد أسرتك. حاول أن تشرح لشريك حياتك الوضع وأن عصبيتك تسيطر عليك هذه الأيام وتطلب منه أن يتجاهل بعض الانفعالات المبالغة منك، وحاول أيضًا ان ترتدى اللون الأزرق لعله يجعلك أهدأ ويسيطر على أعصابك.عليك العناية بعقلك بشكل مكثف أكثر من جسدك، فكما يجب أن تكون لائق بدنيًا من المهم أن تسترخى وتمنح عقلك بعض الأنشطة الترفيهية التى تحرره من التوتر الذى سرعان ما سيؤثر سلبًا على حالتك الصحية.بعض القضايا المتعلقة بالمهنة ستجد لها حلاً مناسبًا اليوم، لكن احترس من التصرف بعدوانية إزاء الآخرين، وهناك بعض القضايا العالقة على الصعيد الشخصى تحتاج لاهتمامك خاصة بعد أن تتخلص من هموم العمل.