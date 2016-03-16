برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 16\3\2016

برج السرطان على الصعيد المهنى:

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السرطان على الصعيد العاطفى:

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السرطان على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

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على الرغم من أنك تعمل بكامل طاقتك منذ أيام ماضية، فإن تراكمات سلبية عنك تركزت فى عقل مديرك وزملاؤك فى العمل، لا تحاول الدمج بين عملين فهذا سيجعلك مشتتًا لا تقوى على التركيز فى الاثنين، عمل واحد سيفيدك كثيرًا، ستتحسن الأمور لكن عليك بالصبر قليلا.قد تشعر قليلا بخيبة أمل فى هذا الوقت، لقد تم التعارف على كثيرمن الجنس الآخر، لا يمكن أن تعثر على فتى أحلامك بالمواصفات الدقيقة التى وضعتها له فى مخيلتك، لذا عليك أن تعيش فى الواقع أفضل، حاول أن تقنع أسرتك فى المنزل أنك ليس ضد فكرة الارتباط، من حولك يشعر بالقلق على مستقبلك العاطفى.تتمتع بيوم ممتاز فصحتك على ما يرام اليوم والمشاكل التنفسية قلت حدتها، فقط كل ما عليك أن لا تتناول الأطعمة السريعة فهى تضر بصحتك ورشاقتك كثيرًا، لا تحاول العدوة إلى التدخين مرة أخرى اليوم، فليس هناك مبرر يدفعك للضرر بصحتك.مزاجك المتقلب سيجعل الكثير من المشاكل تقف فى طريقك اليوم، أنت تنجذب إلى كل ما هو قديم، لذا عليك أن تذهب إلى مكان يبيع أشياء قديمة حاول أن تعيش يومًا خارج إطار التكنولوجيا، التخطيط للفترة القادمة سيجعلك ناجحًا، لا تجعل أحد يسعد بفشلك.