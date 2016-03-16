أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 16\3\2016

Google+ Print
برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 16\3\2016 برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 16\3\2016

على الصعيد المهنى:
>

على الرغم من أنك تعمل بكامل طاقتك منذ أيام ماضية، فإن تراكمات سلبية عنك تركزت فى عقل مديرك وزملاؤك فى العمل، لا تحاول الدمج بين عملين فهذا سيجعلك مشتتًا لا تقوى على التركيز فى الاثنين، عمل واحد سيفيدك كثيرًا، ستتحسن الأمور لكن عليك بالصبر قليلا.

السرطان على الصعيد العاطفى:
>

قد تشعر قليلا بخيبة أمل فى هذا الوقت، لقد تم التعارف على كثيرمن الجنس الآخر، لا يمكن أن تعثر على فتى أحلامك بالمواصفات الدقيقة التى وضعتها له فى مخيلتك، لذا عليك أن تعيش فى الواقع أفضل، حاول أن تقنع أسرتك فى المنزل أنك ليس ضد فكرة الارتباط، من حولك يشعر بالقلق على مستقبلك العاطفى.

السرطان على الصعيد الصحى:
>

تتمتع بيوم ممتاز فصحتك على ما يرام اليوم والمشاكل التنفسية قلت حدتها، فقط كل ما عليك أن لا تتناول الأطعمة السريعة فهى تضر بصحتك ورشاقتك كثيرًا، لا تحاول العدوة إلى التدخين مرة أخرى اليوم، فليس هناك مبرر يدفعك للضرر بصحتك.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:
>

مزاجك المتقلب سيجعل الكثير من المشاكل تقف فى طريقك اليوم، أنت تنجذب إلى كل ما هو قديم، لذا عليك أن تذهب إلى مكان يبيع أشياء قديمة حاول أن تعيش يومًا خارج إطار التكنولوجيا، التخطيط للفترة القادمة سيجعلك ناجحًا، لا تجعل أحد يسعد بفشلك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى