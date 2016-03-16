برج العقرب حظك اليوم الأربعاء 16\3\2016

برج العقرب على الصعيد المهنى:

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العقرب على الصعيد العاطفى:

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العقرب على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

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كن منفتحا جدا ورحب بفرص السفر التى ستأتيك من خلال عملك، هذه ضمن الفرص القليلة التى ستجعلك تجمع عدد من الأموال للمستقبل، لا تكن أنانيًا فى العمل وتحاول العمل وحدك، العمل الجماعى قد يقودك لنجاحات كثيرة أنت لم تتوقعها، لذا حاول أن تعتاد على المشاركة فى العمل.لا تسمح بوجود الدراما والحزن فى علاقتك بشريكك، تجنب كل ما يثير ازعاج شريكك فهو يمر بظروف صعبة تجعله لا يقوى على تحمل أى حزن فى علاقتكما، كن محايدًا فى تعاملاتك ولا تنحاز لطرف على حساب آخر، استمع إلى نصائح شريكك بجدية فهو يرى ما لم تستطع أن تراه أنت فى نفسك.سوف تدرك أن العافية هى مسألة العقل أكثر من الجسم، سوف تبدأ فى اتخاذ الخطوة الأولى لتخفيف الضغط والتوتر التى تراكم فى عقلك وهذا سوف يساعد على تحسين موقفك، فضلا عن تحسين صحتك البدنية، الاستماع إلى أشرطة تحفيزية أو الاسترخاء سيجلب لك النفع كثيرًا، مشاكل الجلد مثل حب الشباب خفيفة يمكن أن تزعجك اليوم.مواقف تحدث لك اليوم تجعلك تفكر بعملية بعيدًا عن العاطفة، حاول التمييز بين العلاقات الشخصية وعلاقات المصالح، فهناك فارق كبير بينهم، احترس ممن حولك كثيرًا.