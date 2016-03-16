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حظك اليوم برج القوس الأربعاء 16 /3/2016

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حظك اليوم برج القوس الأربعاء 16 /3/2016 حظك اليوم برج القوس الأربعاء 16 /3/2016

برج القوس على الصعيد المهني:
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اليوم مثالى لبدء مشروع تجارى جديد، كنت فكرت فى هذا الموضوع من قبل ولكنك أجلت الفكرة، حان الوقت الآن لتنفيذ ذلك، خاصة أن هناك العديد من الفرص الجديدة التى تطرق بابك وكلها تقريبًا يمكن أن تكون حقيقية.

على الصعيد العاطفي:
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إذا لم تمنح بعض المشاكل العاطفية الوقت للتسوية ستتراكم وتتحول مشكلة كبيرة جدًا، وتصبح الأمور أكثر تعقيدًا ولن يمكنك حلها، لذا من المستحسن أن تتحدث وجها لوجه مع شريكك وبحلول نهاية اليوم قد تجد نفسك أصبحت مرتاحًا أكثر فى علاقتك به.

برج القوس على الصعيد الصحي:
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صحتك البدنية جيدة جدًا ولكن حالتك النفسية ليست كذلك خاصة أنك تعرض نفسك لإجهاد ذهنى متصاعد فى الآونة الأخيرة وأنت بحاجة ماسة للبحث عن حل وتغيير بعض الدينامييات على الجبهة المهنية، خلاف ذلك يجب أن تنتبه لأن الإجهاد المتراكم لديه تأثير كبير على صحتك حاول أن تحصل على بعض الاسترخاء.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:
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مزاجك يلعب دورًا كبيرًا فى يومك وهذا قد يجعلك تتورط فى بعض النفقات غير المخطط لها وغير الضرورية فحاول أن تكون أكثر حذرًا بشأن المال اليوم.

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مصر 365

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