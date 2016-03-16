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حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 16 /3/2016

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حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 16 /3/2016 حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 16 /3/2016

برج الميزان على الصعيد المهني:
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يجب عليك أن تحدد نقاط قوتك ونقاط ضعفك، حتى لا يقلل أحد منك، إن كنت تعرف نفسك جيداً، لن يؤثر فيك أبداً رأى زملاءك فى العمل بك، فالكثيرون لا يكون لديهم طموح كبير، لكن يعرفون أنفسهم جيداً فيصلون بذلك إلى أعلى المراتب، فلا تضيع قدراتك ومهاراتك هباءً.

على الصعيد العاطفي:
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كونك شخص عصبى، لا يعنى أن تصل بعصبيتك للحد الذى يجعلك تخسر شريك حياتك، لذلك كل ما يمكنك فعله أثناء هذا الغضب أن تحاول السيطرة عليه بصورة أكبر من ذلك، وإن أخطأت عليك أن تعتذر، فالاعتذار من شيم الرجال.

برج الميزان على الصعيد الصحي:
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الأرق مشكلة كبيرة إن لم تعرف أسبابها، وتعالجها، فيؤثر ذلك بالسلب على حياتك بشكل كبير، وعلى صحتك بصورة أكبر، عليك ممارسة الرياضة فهذا من شأنه أن يقلل من الأرق لديك، كما أنه عليك التوجه فوراً لطبيب مادامت المشكلة مستمرة معك.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:
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إن كانت الأيام الماضية عصيبة عليك، فهذا يعنى أن الفرج قد اقترب، فالقاعدة تقول أن العسر يتبعه يسر، فتفائل، واعلم أنك عل قدر تفاءلك، على قدر الفرج.

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مصر 365

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