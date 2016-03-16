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حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 16 /3/2016

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حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 16 /3/2016 حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 16 /3/2016

على الصعيد المهني:
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يتمتع مواليد برج الحوت بذكاء أجتماعى يجعله شخص مميز فى مجال عملة يحاول دائما أن يتقدم فى طريقة ولا يجعل الظروف عائق أمام نجاحة لدية كثير من الطموح والأفكار المبتكرة التى تجعل منه شخص ناجح وقادر على قيادة فريق عمل ، يرى المحيطين به أنه انسان جدير بالثقة والأحترام ، قادر على تكوين علاقات كثيرة ناجحة لا يعكرها مشاكل العمل كما أنة كاتم للأسرار ومحطة امان لأصدقائه

على الصعيد العاطفي:
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مواليد برج الحوت قادرين على العطاء فى مجال الحب لديهم قدرة على الحب لجميع من حولهم ، يستطيعون الغفران ولكن لديهم قاعدة لا يستطيعون تخطيها وهى التجاوز عن الخيانة وخذلان المشاعر ، يحاولون دائما أن ينظرون إلى الأمور بشكل أبعد من التى تكون حقيقتها علية ولذلك صعب أن ينخدعون بسهولة .

برج الحوت على الصعيد الصحي:
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فى الفترة القادمة أنت قادر على ممارسة الرياضة وأتباع الأنظمة الغذائية المختلفة التى ستجعلك حالتك الصحية بشكل أفضل ، لا تتكاسل وحاول أن تتبع التعليمات للوصول إلى أحسن النتائج .

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت :
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تتوقع الأبراج لك فى الفترة القادمة مزيد من الازدهار، وسوف تحقق فى كثير من أحلامك لا تتعجل الأمور فأنت شخص رائع وقادر على المثابرة والصبر ، كن نفسك ولا تجعل الاخرين يؤثرون على قراراتك فأنت أنسان واعى لما يجب أن تفعل.

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مصر 365

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