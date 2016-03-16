حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 16 /3/2016

برج العذراء على الصعيد المهنى:

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على الصعيد العاطفي:

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برج العذراء على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

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مواليد برج العذراء غير قادرين على العمل بدون تلقى مساعدة من الأخرين ، طوال الوقت يحاولون الأعتماد على من حولهم ليس لشعورهم بالضعف ولكنهم يرون هذه الطريقة الفعالة لاختصار الوقت ، يقولون دائما كلمات كبيرة لا تعبر عن المواقف التى يقعون فيها وهذا مايجعل كلامهم ليس محل تقدير فى كثير من الأمورالعذراء من الأبراج التى لا تؤمن بالحب فهم دائما يصتدمون مع الحبيب ويرون أنهم قادرين على العيش بدون حب ، النساء لا تجعل الحب يتمكن منها والرجال يكون القرار للعقل لا للقلب فهم أشخاص تحمل قلبها على يدها طوال الوقت.تحاول طوال الوقت أن تكون بصحية جيدة ، تخاف على نفسك من انتقال العدوى تتبع تعليمات الأطباء كاملة ولكنك تتناسى بعض الأمور البسيطة التى تجعلك تعانى طوال الوقت ، قد تكون تعانى من وسواس فى بعض الأمور مثل النظافة أو الأمان حاول أن تعرض نفسك على طبيب مختص هذا سيكون افضل لحياتك فى الفترة القادمة .فى الأيام القادمة تتوقع لك الأبراج أن تكون قادر على ممارسة الكثير من الأعمال بدون مساعدة أنت من الأشخاص التى تميل إلى الحلول السهلة عوضا عن المثابرة والصبر حاول أن تتخلص من العيوب الصغيرة التى تجعل الناس لا تحب التعامل معك عن قرب.