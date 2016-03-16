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حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 16 /3/2016

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حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 16 /3/2016 حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 16 /3/2016

على الصعيد المهنى:
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مواليد برج العذراء غير قادرين على العمل بدون تلقى مساعدة من الأخرين ، طوال الوقت يحاولون الأعتماد على من حولهم ليس لشعورهم بالضعف ولكنهم يرون هذه الطريقة الفعالة لاختصار الوقت ، يقولون دائما كلمات كبيرة لا تعبر عن المواقف التى يقعون فيها وهذا مايجعل كلامهم ليس محل تقدير فى كثير من الأمور

على الصعيد العاطفي:
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العذراء من الأبراج التى لا تؤمن بالحب فهم دائما يصتدمون مع الحبيب ويرون أنهم قادرين على العيش بدون حب ، النساء لا تجعل الحب يتمكن منها والرجال يكون القرار للعقل لا للقلب فهم أشخاص تحمل قلبها على يدها طوال الوقت.

برج العذراء على الصعيد الصحي:
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تحاول طوال الوقت أن تكون بصحية جيدة ، تخاف على نفسك من انتقال العدوى تتبع تعليمات الأطباء كاملة ولكنك تتناسى بعض الأمور البسيطة التى تجعلك تعانى طوال الوقت ، قد تكون تعانى من وسواس فى بعض الأمور مثل النظافة أو الأمان حاول أن تعرض نفسك على طبيب مختص هذا سيكون افضل لحياتك فى الفترة القادمة .

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:
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فى الأيام القادمة تتوقع لك الأبراج أن تكون قادر على ممارسة الكثير من الأعمال بدون مساعدة أنت من الأشخاص التى تميل إلى الحلول السهلة عوضا عن المثابرة والصبر حاول أن تتخلص من العيوب الصغيرة التى تجعل الناس لا تحب التعامل معك عن قرب.

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مصر 365

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