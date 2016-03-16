كما انفرد في الجول – إيقاف رمزي صالح 3 مباريات وتغريمه

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أنه تم إيقاف رمزي صالح حارس مرمى المصري من المشاركة في الثلاث مباريات المقبلة للفريق البورسعيدي.

وكان رمزي صالح قد طُرد من لقاء فريقه أمام حرس الحدود الذي انتهى بفوز الأخير بثلاثة أهداف لهدف، وذلك بعد ركله للاعب الفريق العسكري.

وكان عامر حسين قد أكد في وقت سابق لـFilGoal.com أنه حال ركل اللاعب فقط وتم طرده سيتعرض للإيقاف ثلاث مباريات وغرامة خمسة آلاف جنيه فقط.

وأضاف"أما إذا تفوه بألفاظ بعد الواقعة تجاه الحكم وتم تدوين ذلك ستكون العقوبة أقصى من ثلاث مباريات مع الغرامة". (طالع التفاصيل)

وعاد عامر حسين وتحدث لـFilGoal.com قائلا:"تقرير الحكم أثبت أن رمزي صالح ركل لاعب حرس الحدود فقط".

وأكمل"لذا سيتم إيقافه لثلاث مباريات مع تغريمه 5 آلاف جنيه".