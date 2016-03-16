ذكريات في الجول - مصطفى عبده .. (7) قائد ثورة البرتقال في 1986

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وفي هذا الصدد حكى شوقي غريب المدير الفني للإنتاج الحربي وأحد نجوم المنتخب في هذه البطولة بعض المواقف الكوميدية لمصطفى عبده.

وقال غريب خلال استضافته بقناة صدى البلد: "في أول مباراة لنا في البطولة أمام السنغال، قرر المدير الفني للمنتخب مايكل سميث استبعادي مع مصطفى عبده وطارق يحيى، وشاهدنا اللقاء من المدرجات"

وأضاف ضاحكا: "خسرنا هذه المباراة بهدف، وانهال الجماهير بالهتاف ضد مايكل سميث، كما حرضهم مصطفى عبده بطريقة كوميدية على الهتاف باسم اللاعبين المستبعدين والمطالبة بإشراكهم".

وواصل غريب: "وعندما تجاهل المدرب الإنجليزي هذه الهتافات، اضطرت الجماهير لرمي البرتقال عليه، ليلتفت إليهم في المدرجات".

كما حكى شوقي غريب موقفا كوميديا آخر: "قام مصطفى عبده قبل احد المباريات بنزول الملعب منفردا ليستعرض مهاراته بالكرة، ولكنه لم يكن ينال نفس صافرات الإعجاب مثل محمود الخطيب، مما دفعه للصياح في الملعب بصوت عال ساخرا، قائلا آه يا بلد ملك للخطيب".