محمود طاهر يشرح كيف ساهم ' حمام السباحة والشمسية ' في دعم فريق الكرة بـ50 مليون جنيه

كشف محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عن التطور المادي الذي أنعش خزينة القلعة الحمراء جراء اشتراكات الأعضاء التي تضاعفت في العام الماضي.

وقال طاهر عبر قناة ON TV يوم الثلاثاء: "الاشتراكات زادت هذا العام من 62 مليون إلى 454 مليون جنيه.. هذا لم يكن من فراغ".

وأضاف "الأهلي أصبح ناديا مختلفا، تم تطوير البنية التحتية بما فيها حمام السباحة، الأعضاء كانت امتنعت عن الحضور للنادي لكنها عادت وجددت اشتراكاتها مما أنعش الخزينة".

"قدمنا خدمات كثيرة للأعضاء وتطوير واضح ملموس من الكل، وهناك نقطة لا يلتفت لها البعض أن من خلال هذه الاشتراكات بالملايين، أستطيع أن أصرف 50 مليون جنيه للتعاقد مع مدرب عالمي وتدعيم فريق كرة القدم".

وأوضح "من خلال هذه السيولة يمكنني شراء نجوم تنضم لمنتخب مصر حتى لو كانت على مقاعد البدلاء، وأيضا أدفع راتب مارتن يول من خزينة النادي".

"نعمل على تحويل الأهلي لمنظومة من أجل الاستثمار في تعظيم اسم النادي الأهلي وتسويقه بشكل محترم.. وكلما زاد عدد الأعضاء سيكون أمر جاذب للرعاة العالميين".

وتعاقد الأهلي مع شركة هواوي عن طريق الراعي الرسمي شركة صلة لوضع شعارها على صدر القميص الأحمر.

واستطرد طاهر "أود أن أؤكد على أنني لا أسيء لمجلس سابق لكننا جميعا نقدم واجبنا تجاه النادي الأهلي، ونحاول قدر المستطاع تطبيق فكرنا ونحن نكمل بعضنا البعض".

وتابع "فخورون بما قدمناه للجمعية العمومية والتي أرى أنها ستكون نقطة فارقة في تاريخ النادي لتثبت للعالم كله أن قراراتها دائما صحيحة".

وأتم طاهر "للأسف الحكم القضائي عطّل بعض الأعمال الإنشائية والجهة الإدارية لم تساعدنا.. لكننا نجحنا في الاستمرار على ما بدأناه".